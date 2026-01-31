Obavijesti

DODJELA U LAUBI

Thompson nastupio u Zagrebu: Osvojio četiri nagrade Cesarica, statuu mu je uručio Zlatko Dalić

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
Thompson nastupio u Zagrebu: Osvojio četiri nagrade Cesarica, statuu mu je uručio Zlatko Dalić
Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marko Perković Thompson je u petak nastupio u zagrebačkoj Laubu u završnici gala večeri na kojoj je dobio nagrade u četiri kategorije. Statuu mu je uručio izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić

U petak navečer su u zagrebačkoj Laubi dodijeljene glazbene nagrade Cesarica. Među dobitnicima je bio i pjevač Marko Perković Thompson koji je osvojio nagrade u sve četiri ključne kategorije. Thompson je osvojio Cesaricu za Hit godine s pjesmom 'Ravnoteža', Koncertni bestseller, Digitalni bestseller te Hit autora, navodi Večernji list

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pjevaču je nagradu uručio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji je na ovu svečanu večer stigao u pratnji svoje supruge Davorke. 

A dok se ovih dana raspravlja o potencijalnom nastupu Thompsona na mogućem dočeku hrvatskih rukometaša nakon Europskog prvenstva, pjevač je ipak zapjevao u Zagrebu. U Laubi je u završnici večeri izveo pobjedničku pjesmu. 

Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nagrada Koncertni bestseller dodjeljuje se izvođaču s najvećim brojem prodanih ulaznica za samostalne koncerte, na temelju podataka koje cijele godine obrađuje ZAMP. Podaci za 2025. godinu pokazali su da je Thompson bio izvođač koji je okupio najviše publike.

Cesarica Digitalni bestseller, koja prikuplja podatke sa servisa kao što su YouTube, Spotify, Apple Music i Deezer pokazala je kako je ima obožavatelje i u digitalnom prostoru. 

