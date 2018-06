Autoškola je čak 50% skuplja u Hrvatskoj nego u Irskoj...

Snalaženje u bespućima hrvatske administracije nekad zaista zna biti iscrpljujuće. Za izradu jednog dokumenta, poput osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole, treba skupiti i predati i niz drugih.

To se, dakako, u matičnim uredima plaća. No te dokumente, poput rodnog lista, domovnice, izvatka iz matice rođenih, kao i ostalih, od nedavno se mogu izvaditi i putem online sustava e-građanin, i to besplatno.

U Hrvatskoj svaki građanin stariji od 18 godina mora imati osobnu iskaznicu. Zahtjev se predaje u policijskoj postaji i može se napraviti redovno, u roku od 30 dana, po ubrzanom postupku u roku 10 dana ili žurno u roku tri dana. Cijena redovnog postupka je 79,50 kuna, ubrzanog 195, a žurnog čak 500 kuna. Irci plaćaju izdavanje osobne iskaznice 258 kuna, a zahtjev može podnijeti svaka osoba starija od 18 godina. Jedan od uvjeta za dobivanje osobne iskaznice je i posjedovanje važeće irske putovnice koja ne istječe u sljedeća tri mjeseca od podnošenja zahtjeva.

Osobna iskaznica vrijedi pet godina i u Irskoj i u Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje putovnice u Hrvatskoj također se predaje u policijskoj postaji. Ako se izrađuje u redovnom postupku, u roku od 30 dana, onda je cijena 355 kuna. Ako vam treba hitno, u roku od tri dana, onda je cijena izrade u PU zagrebačkoj 555 kuna, a u svim ostalima 605 kuna. Mlađima od 21 godine izdaje se na rok od pet godina, a starijima putovnica vrijedi 10 godina.

Ako zahtjev predaju internetom, Irci na putovnicu čekaju 10 radnih dana. A ako ga predaju osobno u pošti, tad čekaju malo dulje, do 15 dana. No ako zahtjev podnosi prvi put, onda se čeka do 38 dana. Razlog za to su posebne sigurnosne mjere. Standardna putovnica koja vrijedi deset godina stoji 600 kuna, gotovo duplo skuplje nego kod nas. Za žurni postupak u roku tri do pet dana cijena je 516 kuna. Hrvatski državljani s privremenim boravištem u Irskoj zahtjev za putovnicu podnose u hrvatskom veleposlanstvu u Dublinu. Za to plaćaju 416 kuna pristojbe, a obično se na putovnicu čeka između tri i sedam tjedana.

U Njemačkoj boravišna iskaznica, koja ne zamjenjuje osobnu iskaznicu, stoji 25 eura, a dobije se za dva tjedna, na temelju prijavljene adrese u Njemačkoj. Malo je postrožena procedura za prijavu. Prije je bilo dovoljno donijeti adresu, no sada se mora ishoditi potvrda o suglasnosti stanodavca. Njemačko državljanstvo košta 1000 eura, s tim da se mora polagati i njemačka povijest, no na to se ne odlučuje mnogo ljudi, pa čak ni onih koji žive i rade u toj zemlji i dulje od 40 godina i mogu podnijeti zahtjev za upis u državljanstvo. Dvojno državljanstvo našim ljudima dopušta da imaju hrvatsku putovnicu.

Za izdavanje jednog dokumenta, potrebno je priložiti i niz drugih

Da biste u Hrvatskoj dobili osobnu iskaznicu ili putovnicu, potrebni su vam rodni list, domovnica i izvadak iz matice rođenih.

Preko e-građanina je to besplatno, a u matičnom uredu se svaki dokument plaća. Rodni list 24 kune, izvadak iz matice rođenih 25 te domovnica 25 kuna. Ukoliko se želite vjenčati, onda će vam kod matičara trebati prijava namjere sklapanja braka (300 kn) izvadak iz matice rođenih (25 kn), potvrda o slobodnom bračnom stanju (25 kn). U Crkvi vam treba potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka (140 kn), izvadak iz matice rođenih (25 kn), potvrda o slobodnom bračnom stanju (25 kn).

Prijava djeteta u Irskoj 294, u Hrvatskoj 74 kune

Ako postanete roditelj u Irskoj, neovisno jeste li irski ili hrvatski državljanin s privremenim prebivalištem, odmah po rođenju djeteta u bolnici potrebno je ispuniti formulare koji bolnica šalje u Zavod za zdravstvo. Rodni list se čeka 21 dan i košta 294 kune.

Priprema i vozački ispit u Irskoj u Irskoj stoje 4866 kuna

Ukupna cijena koju plaćaju Hrvati za učenje vožnje automobila i polaganja vozačkog ispita je oko 7320 kunu. U Irskoj 4866 kuna. U Hrvatskoj je cijena izdavanja dozvole u redovnom postupku u roku 30 dana 166 kuna, za tri dana 215 kuna te 465 kuna za rok od 24 sata. U Irskoj izdavanje vozačke dozvole košta 405 kuna.

U Njemačkoj se vozačka dozvola dobije odmah

Svi koji se usele u Njemačku s položenim vozačkim ispitom i važećom dozvolom nakon nekog vremena moraju hrvatsku zamijeniti njemačkom. Novu će dobiti isti dan, a stoji 20 eura. I kod nas vozačka stoji 151 kunu, ali plaća se i 15 kuna upravnih pristojbi te 30 kuna dostava, tko je želi na kućnu adresu.

