Avion heroja Mejaškog dobit će novi život: 'Toliko je zadužio Hrvatsku, a nema ni ulicu, trg...'

Borbeni avion MiG-21 u ponedjeljak stiže Mejaško Selo u općini Barilović, gdje će biti dio spomen obilježja pilotu Zlatku Mejaškom, jednom od prvih koji se 1991. godine stavio na raspolaganje Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu. Inicijator svega je glazbenik Mario Rucner koji je uz pomoć prijatelja, obitelji pilota Mejaškog, općine Barilović, MORH-a i drugih unazad nekoliko godina pokušavao pronaći način da Mejaški u svom rodnom mjestu dobije dostojno spomen obilježje. Pilot borbenog aviona MiG-21 pukovnik Zlatko Mejaški aktivno je sudjelovao u obrani Hrvatske od samog početka agresije, najprije kao pripadnik kopnenih snaga na prvoj liniji obrane, a nakon opremanja Hrvatskog ratnog zrakoplovstva nadzvučnim borbenim avionima MiG-21, priključuje se Eskadrili lovačke avijacije u sastavu tadašnje 91. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Pukovnik Mejaški poginuo je 21. travnja 1995. godine na zadaći uvježbavanja za operaciju Bljesak na poligonu Gašinci pokraj Đakova. Na 31. godišnjicu tragedije, dobit će svoje spomen obilježje.

