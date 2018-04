'Avion je moćan u bilo kojem pogledu! Ostvario sam snove...'

Pukovnik Željko Ninić prvi je u tajnoj vojnoj bazi u Izraelu isprobao najnoviju akviziciju Oružanih snaga Republike Hrvatske, borbeni zrakoplov F-16 C/D Barak. Četrdesetak tehničara tamo će ostati između šest i deset mjeseci.

Foto: Luka Negovetić/24sata

- Avion je jak i moćan u bilo kojem pogledu. Kabina je krasno sređena. Imao sam priliku probati neke tipične manevre, letjeti iznad područja nad kojima nisam u životu sanjao da ću tamo letjeti i vidjeti minus na visinomjeru što inače ne možete vidjeti u normalnom letu jer smo išli ispod visine razine mora, tj. Preko Mrtvog mora. U letu smo isprobali određene manevre protiv aviona koji nam je bio pratnja. Mogu jedino dodati da su se moji snovi ostvarili – kazao nam je Ninić.

MORH je u ponedjeljak objavio i video prvog leta.

Podsjetimo, Hrvatska za 3 milijarde kuna kupuje od Izraela borbene zrakoplove F16 C/D Barak, proizvedene 1987. i 1988. godine, naoružane s raketama i jedan simulator.

U paketu kojeg su ponudili Izraelci je i obuka hrvatskih pilota, te prilagodba infrastrukture. Izraelci jamče od 2500 do 3000 sati naleta po zrakoplovu, što znači još najmanje do 25 godina službe s obzirom na to da bi naši piloti na njima letjeli do 120 sati godišnje.

U cijeni jest i gradnja i dogradnja infrastrukture na zagrebačkom Plesu (nekoliko novih hangara i objekata), kao i dorada rubova piste i stajanke. Eskadrila će biti smještena na Plesu, ali prema procjenama Izraelaca moći će rabiti i pistu na zadarskom aerodromu Zemunik.