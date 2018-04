Hrvatski pilot isprobao je F-16 avione koje kupujemo u Izraelu

Kako bi se uvjerio u kvalitetu aviona, pukovnik Željko Ninić otputovao je u Izrael isprobati najnoviju akviziciji naših Oružanih snaga. Prije nego što avioni F16 stignu u Hrvatsku, u Izrael će otići i naši tehničari na obuku.

Tako će četrdesetak tehničara tamo ostati između šest i deset mjeseci, piše Dnevnik.hr.

Hrvatska za 3 milijarde kuna kupuje od Izraela borbene zrakoplove F16 C/D Barak, proizvedene 1987. i 1988. godine, naoružane s raketama i jedan simulator.

U paketu kojeg su ponudili Izraelci je i obuka hrvatskih pilota, te prilagodba infrastrukture. Izraelci jamče od 2500 do 3000 sati naleta po zrakoplovu, što znači još najmanje do 25 godina službe s obzirom na to da bi naši piloti na njima letjeli do 120 sati godišnje.

U cijeni jest i gradnja i dogradnja infrastrukture na zagrebačkom Plesu (nekoliko novih hangara i objekata), kao i dorada rubova piste i stajanke. Eskadrila će biti smještena na Plesu, ali prema procjenama Izraelaca moći će rabiti i pistu na zadarskom aerodromu Zemunik.