Avion koji je imao nezgodu u Splitu nosi ime po jednom od većih hrvatskih gradova

Nakon incidenta koji se danas oko 13:30 dogodio u Zračnoj luci Split, u središtu pozornosti našao se Airbus A220 Croatia Airlinesa - jedan od najnovijih i tehnološki najnaprednijih putničkih zrakoplova današnjice. Prema priopćenju Zračne luke Split, zrakoplov Croatia Airlinesa registracije 9A-CAN, koji je prometovao na letu OU 412 na relaciji Split – Frankfurt, tijekom zaleta za polijetanje iz zasad neutvrđenih razloga skrenuo je s uzletno-sletne staze te jednim dijelom završio na travnatoj površini.

Airbus A220 posljednjih je mjeseci postao jedan od najupečatljivijih prizora na hrvatskim aerodromima. Riječ je o potpuno novoj generaciji putničkih zrakoplova na kojoj hrvatski nacionalni avioprijevoznik temelji modernizaciju svoje flote i dugoročnu budućnost poslovanja. Upravo je jedan od tih aviona, registracije 9A-CAN, danas sudjelovao u incidentu tijekom polijetanja iz Splita.

Iako okolnosti današnjeg događaja još nisu službeno razjašnjene, incident je ponovno usmjerio pažnju javnosti prema Airbusu A220 - zrakoplovu koji Croatia Airlines predstavlja kao ključni projekt modernizacije flote u svojoj povijesti. Riječ je o modelu Airbus A220-300, suvremenom uskotrupnom putničkom avionu nove generacije kapaciteta između 120 i 160 putnika. Zrakoplov je izvorno razvijala kanadska kompanija Bombardier pod nazivom CSeries, prije nego što je projekt preuzeo Airbus i uključio ga u svoju obitelj zrakoplova pod oznakom A220.

Prema ranijim navodima Croatia Airlinesa, A220 donosi značajno manju potrošnju goriva, nižu razinu buke i veću energetsku učinkovitost u usporedbi sa starijim modelima koji se još nalaze u floti kompanije. Putnici ga često ističu zbog prostranije i tiše kabine, većih prozora i udobnijeg rasporeda sjedala, dok aviokompanije naglašavaju niže operativne troškove i učinkovitost na europskim rutama.

Avion “Osijek” dio nove generacije flote

Croatia Airlines trenutačno raspolaže s osam zrakoplova Airbus A220, a plan kompanije predviđa ukupno 15 takvih aviona do 2027. godine. Time bi gotovo cijela postojeća flota bila zamijenjena novom generacijom zrakoplova.

Svaki Airbus A220 u floti nosi ime jednog hrvatskog grada, pa se među njima nalaze “Zagreb”, “Split”, “Pula”, “Dubrovnik” i drugi, dok avion registracije 9A-CAN nosi ime “Osijek”.

Prvi komercijalni let Airbusa A220 u Hrvatskoj obavljen je tijekom 2024. godine, a Croatia Airlines tada je dolazak novih aviona predstavila kao početak “nove ere” nacionalnog avioprijevoznika. Model A220-300 pokreću motori Pratt & Whitney PW1500G, koji su posljednjih godina bili predmet tehničkih provjera i dodatnih inspekcija kod više svjetskih aviokompanija. Pojedini prijevoznici zbog toga su privremeno prizemljili dio svojih flota radi preventivnih pregleda i održavanja.

Reuters je ranije izvijestio kako su problemi u opskrbnom lancu i određene poteškoće povezane s komponentama motora uzrokovali kašnjenja i dodatne tehničke provjere dijela svjetske A220 flote.

Unatoč tome, stručnjaci i dalje Airbus A220 smatraju jednim od modernijih i sigurnijih putničkih zrakoplova u svojoj klasi, uz vrlo dobru sigurnosnu reputaciju na globalnom tržištu.

Najveća investicija u povijesti kompanije

Airbus A220 danas koriste brojne velike svjetske aviokompanije, među kojima su Delta Air Lines, Air France, Swiss International Air Lines i airBaltic. Posebno je popularan među europskim prijevoznicima jer kombinira ekonomičnu potrošnju goriva s kapacitetom prilagođenim srednje dugim europskim linijama.

Kako je ranije objavio Croatia Airlines, projekt obnove flote vrijedan je više stotina milijuna eura te predstavlja najveću investiciju u povijesti kompanije. Cilj modernizacije jest smanjenje troškova održavanja, povećanje operativne učinkovitosti i jačanje konkurentnosti hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika na europskom tržištu.

Zbog toga svaki incident u kojem sudjeluje Airbus A220 izaziva pojačan interes javnosti, osobito u Hrvatskoj, gdje su novi zrakoplovi postali simbol modernizacije Croatia Airlinesa i budućeg razvoja domaćeg zračnog prometa.