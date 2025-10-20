TEŠKA NESREĆA Avion otklizao s piste u more u Hong Kongu. Dvoje ljudi mrtvo

Teretni zrakoplov iz Dubaija otklizao je s piste u more pri slijetanju na međunarodni aerodrom u Hong Kongu u ponedjeljak rano ujutro, priopćeno je s aerodroma, a lokalni su mediji izvijestili da su pritom poginule dvije osobe. Istraga je u tijeku, a pista je nakon nesreće zatvorena