Avion otklizao s piste u more u Hong Kongu. Dvoje ljudi mrtvo

Teretni zrakoplov iz Dubaija otklizao je s piste u more pri slijetanju na međunarodni aerodrom u Hong Kongu u ponedjeljak rano ujutro, priopćeno je s aerodroma, a lokalni su mediji izvijestili da su pritom poginule dvije osobe. Istraga je u tijeku, a pista je nakon nesreće zatvorena
Zrakoplov je otklizao u more
Do nesreće je došlo pri slijetanju na međunarodni aerodrom u Hong Kongu
S aerodroma su rekli da je avion otklizao u more u ponedjeljak rano ujutro
Dva pripadnika službe sigurnosti aerodroma, u dobi od 30 i 41 godine, poginula su nakon što je teretni avion gurnuo njihov patrolni automobil u more.
Četiri člana posade zrakoplova spašena su. Istraga nesreće je u tijeku
Pista je nakon nesreće zatvorena
Iz Emirata je priopćeno da je let EK9788 doživio nesreću pri slijetanju u Hong Kong te da je riječ o Boeingu 747 turske kompanije ACT Airlines
Prilikom nesreće, u zrakoplovu nije bilo tereta
