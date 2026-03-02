Obavijesti

News

Komentari 0
SUĐENJE GRADONAČELNIKU KUTINE

Babićeva obrana će probati diskreditirati Adrijanu Cvrtilu i tužiteljicu koja vodi postupak!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Babićeva obrana će probati diskreditirati Adrijanu Cvrtilu i tužiteljicu koja vodi postupak!
Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Suđenje se nastavilo čitanjem dokumentacije, što će trajati mjesecima, a već se na samom početku vidi strategija kojom će obrana odgovoriti

Admiral

Suđenje dugogodišnjem gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću na Županijskom sudu u Zagrebu u fazi je čitanja dokumentacije koja je među dokazima. Uz njega optuženi su bivši predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić, Davor Kinderman i Darko Kousek. Svi tvrde da nisu krivi za uhljebljivanje politički podobnih ljudi u gradskim tvrtkama u zamjenu za podršku u Gradskom vijeću. 

EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO Ispovijest šefice javne tvrtke: Kako sam uhljebljivala ljude pod prisilom gradonačelnika
Ispovijest šefice javne tvrtke: Kako sam uhljebljivala ljude pod prisilom gradonačelnika

Obrana inzistira da se pregleda videosnimka jedne od sjednica na kojoj je na početku prisustvovalo 18 vijećnika, a u nekom trenutku pridružila se još jedna. Na toj sjednici raspravljalo se o proračunu za 2020. godinu i projekciji za 2021. i 2022. godinu. Traže i da se da uvid u kaznenu prijavu koju je protiv njih podnijela Adrijana Cvrtila, koja je jedan od najvažnijih svjedoka u procesu, te tko ju je i kad ispitivao u Uskoku. Odgovor na to pitanje je: zamjenica ravnatelja Uskoka koja vodi i ovaj proces. Kako doznajemo, u jednom trenu su i nju prijavili, no prijava je odbačena. 

EKSKLUZIVNE SNIMKE Priznanje kupljenog vijećnika: "Ne mogu mi ništa dokazati, sve smo usmeno dogovorili..."
Priznanje kupljenog vijećnika: "Ne mogu mi ništa dokazati, sve smo usmeno dogovorili..."

Obrana problematizira i koje su bile Cvrtiline ovlasti te zašto je uzela na ugovor o djelu pravnika Ivana Hranja. 

- To je važno jer je njihov odnos zavisan ekonomski. Cvrtila je dovedena, kako piše u obrazloženju njenog imenovanja, da nastavi paziti na Eko Moslavinu, poboljša materijalne uvjete radnika, da zadrži sve radnike te da se ne naruše međuljudski odnosi u tvrtki, a sve što je dalje radila je dovelo do toga - tvrdi obrana. 

Međutim, ovo nije suđenje Adrijani Cvrtili ni Ivanu Hranju, nego Zlatku Babiću, Davoru Kljakiću, Davoru Kindermanu i Darku Kouseku, pa se Uskok usprotivio tim dokazima jer ne vide njihov smisao. 

Obrana tvrdi da će tako pojačati tvrdnju da su Cvrtila i Hranj nepouzdani svjedoci. No upitno je koliko će im to pomoći jer je Cvrtila prije cijelog postupka 24sata ustupila snimke razgovora, koje je kasnije predala i Uskoku. Čula ih je cijela država. 

EKSKLUZIVNE SNIMKE Imamo snimke uhljebljivanja u Kutini: "Ma nek čisti papire, skuplja, je*em im mater!"
Imamo snimke uhljebljivanja u Kutini: "Ma nek čisti papire, skuplja, je*em im mater!"

U nekom trenu su kazneno prijavili i Adrijanu Cvrtilu, međutim, sve te prijave su odbačene. Riječ je o čak devet kaznenih prijava, šest ih je podnio Babić, tri Kljakić. Obrana je inzistirala da uđe u zapisnik i da je sud odlučio da Cvrtila nije zviždačica na način da ostvaruje zakonsku zaštitu. Drugim riječima, za sad se obrana pozicionira tako da usmjeri pažnju na Cvrtilu, Hranja i Uskok kao dio neke veće zavjere prema optuženima. 

NOVE EKSKLUZIVNE SNIMKE Priznanje još jednog kupljenog vijećnika: 'Dogovorili smo da će ga zaposliti čim završi školu...'
Priznanje još jednog kupljenog vijećnika: 'Dogovorili smo da će ga zaposliti čim završi školu...'

Podsjetimo, sve je počelo u studenom 2019. kada je Babić tražio podršku za proračun. Ne bi li osigurao dovoljno glasova za donošenje proračuna, s nezavisnim vijećnikom Draženom Kindermanom dogovorio je, tvrdi Uskok, da će mu u zamjenu za njegov glas zaposliti sina u Eko Moslavini. Babić je imao dogovor, smatra Uskok, i s oporbenim vijećnikom Darkom Kousekom. Obećao mu je, tvrdi se, veću plaću, ako podrži njegov proračun te naknadno i izmjene proračuna. Nakon što su Kinderman i Kousek glasali prema dogovoru, gradonačelnik je, navodi Uskok, počeo pritiskati Adrijanu Cvrtilu da zaposli Kindermanova sina i Kouseku digne plaću. Prema optužnici, osim što je Babić koristio svoj položaj gradonačelnika, u pritiscima mu je pomagao i ondašnji predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić, koji je bio i predsjednik kutinskog HSLS-a. Uskok je, stoji u optužnici, utvrdio i pritiske kojima je Cvrtila bila izložena između veljače i lipnja 2020. i to iz vlastite stranke – HSLS-a. Tada ju je, kao članicu HSLS-a i direktoricu Eko Moslavine, Kljakić navodno tražio da u gradskoj tvrtki zaposli i članove njihove stranke, kao i članove njihovih obitelji. Osim toga, sumnja Uskok, Kljakić je za te ljude tražio i povećanje plaća i bolja radna mjesta koja do tada čak nisu bila ni sistematizirana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika. Milanović: 'Osuđujem napade na civile'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Potvrdili smrt još jednog američkog vojnika. Milanović: 'Osuđujem napade na civile'

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026