Babićeva obrana će probati diskreditirati Adrijanu Cvrtilu i tužiteljicu koja vodi postupak!

Suđenje dugogodišnjem gradonačelniku Kutine Zlatku Babiću na Županijskom sudu u Zagrebu u fazi je čitanja dokumentacije koja je među dokazima. Uz njega optuženi su bivši predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić, Davor Kinderman i Darko Kousek. Svi tvrde da nisu krivi za uhljebljivanje politički podobnih ljudi u gradskim tvrtkama u zamjenu za podršku u Gradskom vijeću.

Obrana inzistira da se pregleda videosnimka jedne od sjednica na kojoj je na početku prisustvovalo 18 vijećnika, a u nekom trenutku pridružila se još jedna. Na toj sjednici raspravljalo se o proračunu za 2020. godinu i projekciji za 2021. i 2022. godinu. Traže i da se da uvid u kaznenu prijavu koju je protiv njih podnijela Adrijana Cvrtila, koja je jedan od najvažnijih svjedoka u procesu, te tko ju je i kad ispitivao u Uskoku. Odgovor na to pitanje je: zamjenica ravnatelja Uskoka koja vodi i ovaj proces. Kako doznajemo, u jednom trenu su i nju prijavili, no prijava je odbačena.

Obrana problematizira i koje su bile Cvrtiline ovlasti te zašto je uzela na ugovor o djelu pravnika Ivana Hranja.

- To je važno jer je njihov odnos zavisan ekonomski. Cvrtila je dovedena, kako piše u obrazloženju njenog imenovanja, da nastavi paziti na Eko Moslavinu, poboljša materijalne uvjete radnika, da zadrži sve radnike te da se ne naruše međuljudski odnosi u tvrtki, a sve što je dalje radila je dovelo do toga - tvrdi obrana.

Međutim, ovo nije suđenje Adrijani Cvrtili ni Ivanu Hranju, nego Zlatku Babiću, Davoru Kljakiću, Davoru Kindermanu i Darku Kouseku, pa se Uskok usprotivio tim dokazima jer ne vide njihov smisao.

Obrana tvrdi da će tako pojačati tvrdnju da su Cvrtila i Hranj nepouzdani svjedoci. No upitno je koliko će im to pomoći jer je Cvrtila prije cijelog postupka 24sata ustupila snimke razgovora, koje je kasnije predala i Uskoku. Čula ih je cijela država.

U nekom trenu su kazneno prijavili i Adrijanu Cvrtilu, međutim, sve te prijave su odbačene. Riječ je o čak devet kaznenih prijava, šest ih je podnio Babić, tri Kljakić. Obrana je inzistirala da uđe u zapisnik i da je sud odlučio da Cvrtila nije zviždačica na način da ostvaruje zakonsku zaštitu. Drugim riječima, za sad se obrana pozicionira tako da usmjeri pažnju na Cvrtilu, Hranja i Uskok kao dio neke veće zavjere prema optuženima.

Podsjetimo, sve je počelo u studenom 2019. kada je Babić tražio podršku za proračun. Ne bi li osigurao dovoljno glasova za donošenje proračuna, s nezavisnim vijećnikom Draženom Kindermanom dogovorio je, tvrdi Uskok, da će mu u zamjenu za njegov glas zaposliti sina u Eko Moslavini. Babić je imao dogovor, smatra Uskok, i s oporbenim vijećnikom Darkom Kousekom. Obećao mu je, tvrdi se, veću plaću, ako podrži njegov proračun te naknadno i izmjene proračuna. Nakon što su Kinderman i Kousek glasali prema dogovoru, gradonačelnik je, navodi Uskok, počeo pritiskati Adrijanu Cvrtilu da zaposli Kindermanova sina i Kouseku digne plaću. Prema optužnici, osim što je Babić koristio svoj položaj gradonačelnika, u pritiscima mu je pomagao i ondašnji predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić, koji je bio i predsjednik kutinskog HSLS-a. Uskok je, stoji u optužnici, utvrdio i pritiske kojima je Cvrtila bila izložena između veljače i lipnja 2020. i to iz vlastite stranke – HSLS-a. Tada ju je, kao članicu HSLS-a i direktoricu Eko Moslavine, Kljakić navodno tražio da u gradskoj tvrtki zaposli i članove njihove stranke, kao i članove njihovih obitelji. Osim toga, sumnja Uskok, Kljakić je za te ljude tražio i povećanje plaća i bolja radna mjesta koja do tada čak nisu bila ni sistematizirana.