Bačić: Culejeva podrška Škori neprimjerena i neprihvatljiva

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u četvrtak u Dubrovniku kako je podrška HDZ-ovog saborskog zastupnika Steve Culeja nezavisnom kandidatu Miroslavu Škori neprimjerena i neprihvatljiva te dodao kako će HDZ o tome raspravljati nakon predsjedničkih izbora.

Bačić je rekao kako, osim Culeja, niti jedan član HDZ-a nije dao potporu nijednom drugom kandidatu osim Kolinde Grabar-Kitarović.

- Riječ je o jednom jedinom zastupniku. Kad je na tijelima stranke i na Klubu zastupnika HDZ-a bila riječ o podršci Kolindi Grabar-Kitarović, niti jedan zastupnik, uključujući Culeja, to nije osporio. To je od Culeja neprimjereno i neprihvatljivo. Poručujem njegovim vokabularom: 'Od volje mu k'o Šokcu post'. Naime, tako je on odgovorio na pitanje što će biti ako ga vodstvo stranke sankcionira zbog tada još eventualne podrške Miroslavu Škori - zaključio je Bačić.

Saborski zastupnik iz redova HDZ-a Stevo Culej na svom Facebook profilu ranije je objavio da Miroslav Škoro ima njegov glas na nadolazećim predsjedničkim izborima.

"Škoro... moj glas imaš", napisao je Culej te priložio fotografiju Škore i Tomislava Merčepa uz koju stoji izjava Miroslava Škore o tome da kao predsjednik neće ponoviti greške prethodnika te da će pomilovati hrvatske branitelje.

