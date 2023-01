Bačić: Isplaćivat će se predujam za troškove samoobonove

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić izjavio je u srijedu kako je novim zakonom predviđeno da se vlasnicima privatnih objekata isplati predujam troškova samoobnove, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izrazio uvjerenje da će se time ona ubrzati.

“Sav trošak samoobnove bit će isplaćen vlasniku unaprijed”, rekao je Bačić komentirajući prijedlog izmjena Zakona o obnovi, koji je danas upućen u proceduru javnog savjetovanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja razgovarao je o obnovi s Tomaševićem, a obojica su ocijenili da je bio konstruktivan i zaključili da će novi zakon ubrzati obnovu, što se tiče privatnih i javnih zgrada.

Bačić je najavio kao novost mogućnost da se onima koji će sami obnavljati svoje objekte isplati predujam u iznosu troškova svih radova, no za prve uplate treba pričekati da se zakon usvoji.

“Zakon bi trebao biti donesen najkasnije 17. veljače, moj je cilj da to bude toga dana. Za sve sudionike obnove koji su do sada u bilo kakvoj proceduri sa svojim predmetima, moći će birati koja im je varijanta povoljnija”, istaknuo je ministar.

Dodao je kako su s predstavnicima Zagreba dogovoreni dvotjedni sastanci na kojima će pratiti dinamiku obnove i podsjetio da je iz Fonda solidarnosti za obnovu javnih objekata alocirano ukupno 683 milijuna eura.

Do 1. studenog će svi u kontejnerima biti adekvatno smješteni

“Grad Zagreb je praktično najveći konzument tih sredstava prema stanju i ugovorenim radovima, negdje je 195 milijuna eura alociranih projekata. Mislim da će Zagreb relativno dobro ta sredstva utrošiti”, istaknuo je Bačić.

Najavio je kako će se u vezi obnove zdravstvenih ustanova sastati s ministrom zdravstva Vilijem Berošem.

Bačić je istaknuo i da će do donošenja zakona predstaviti plan zbrinjavanja građana koji žive u kontejnerima pored svojih kuća ili u kontejnerskim naseljima.

“Za one koji su u kontejnerima kod svojih kuća ili u kontejnerskim naseljima izaći ćemo s programom obnove tog segmenta do usvajanja zakona. Kada zakon bude usvojen, poslat ćemo poruku svima da će do 1. studenog biti zbrinuti i adekvatno smješteni, riješit ćemo ih u sedam vidova privremenog smještaja”, rekao je Bačić.

Gradonačelnik Tomašević izrazio je optimizam te istaknuo da je dogovoreno hitno uklanjanje oštećenih kuća u podsljemenskoj zoni.

“Smatramo da je apsolutno hitno uklanjanje obiteljskih kuća u podsljemenskoj zoni. Tu postoji problem s regulativom, to planiramo iskomunicirati s državnim inspektoratom. To je jedan od apsolutnih prioriteta”, rekao je Tomašević.

Najčitaniji članci