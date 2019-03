Bačić: 'Na mjestu ministrice bi bio oprezniji, ne bih to rekao...' Predsjednik Kluba HDZ-a kaže da će o tvrdnjama ministrice Gabrijele Žalac vrlo rado raspraviti, ali tamo gdje je za to jedino mjesto, a to je Predsjedništvo HDZ-a. On takve optužbe, kaže, ne bi javno iznio