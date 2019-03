Ostavka je lansirana! Premijer ministrici Žalac više ne vjeruje

Naši sugovornici iz HDZ-a i Vlade tvrde da joj više nije blagonaklon. Očekuju njezinu smjenu.

- Ma gotova je. Nema dalje. Ona govori da joj je sve namješteno, ali to su gluposti. Pa nitko joj nije parkirao Mercedes u dvorište da bi stvorio aferu. Činjenica jest da ona nije u dobrim odnosima s Tomislavom Čuljkom, utjecajnim slavonskim HDZ-ovcem, i čini mi se da na njega sumnja - govori nam naš sugovornik iz HDZ-a.

Nakon afere s prometnom nesrećom i vozačkom dozvolom, otkriveno je da ministrica u dvorištu ima skupocjeni Mercedes. Automobil je unajmljen od tvrtke šibenskog tajkuna Josipa Stojanovića Jollya, a Žalac tvrdi da su ga unajmili njeni roditelji. Zatim je otkriveno da je kuma ministrice pijana napravila tešku prometnu nesreću, pobjegla s mjesta nesreće i dobila samo prekršajnu prijavu. Na sve to ministrica je izjavila da se protiv nje vodi medijski linč te da ima insinuacije da joj netko smješta. Dodala je da još ne želi govoriti na koga sumnja, no da se možda radi i o unutarstranačkim sukobima.

- Nakon ovih deset dana iskustva apsolutno mi netko smješta. Imam insinuacije, dokaze, pa će doći vrijeme kad ćemo o tome razgovarati. Ne znam kome smetam, ali nekako mi se već obrisi kristaliziraju - rekla je.

HDZ-ovci u šali znaju reći da se po izjavama Gordana Jandrokovića, predsjednik Sabora zna kome su dani odbrojani. Jandroković je na pitanje novinara da komentira tvrdnje ministrice da joj netko podmeće odgovorio stihom Vojka V.: “Možda netko protiv nje lobira, sabotira, možda je Vlada, možda su Srbi, možda masoni”.

Premijer nije htio komentirati izjavu Žalac da joj podmeću, ali je nije ni branio:

- Ne znam, ja vam govorim da će HDZ biti jednako snažan kao i danas - rekao je u Bruxellesu. Na pitanje hoće li ostati ministrica, Plenković kaže: “Ja sam s njom razgovarao više puta ovih dana, ugovor se odnosi na njezinu majku te ono što ona govori o tome u javnosti govori i meni”.

Nekoliko sugovornika bliskih slavonskom HDZ-u tvrdi nam da iza svega stoji rat za moć u Slavoniji jer se radi o važnoj izbornoj jedinici, kako za unutarstranačke, tako i za parlamentarne izbore.

- Tamo je većinom HDZ-ovo biračko tijelo. Slavonski HDZ-ovci obično odlično kotiraju kod vodstva jer su važni. Sjetite se samo Vladimira Šeksa. E pa tako je trebao biti moćan i Tomislav Čuljak, ali ga je Plenković, kad je došao na čelo HDZ-a, politički marginalizirao - priča naš sugovornik.

Dodaje kako mu se sad navodno želi osvetiti te mu zamjera što ga nije stavio ni na listu za parlamentarne izbore. No ističe da je od iznimne važnosti činjenica kako je upravo Čuljak predložio Žalac Plenkoviću za ministricu iako ju je premijer poznavao od ranije te ga je jednom prilikom i oduševila svojim govorom. Drugi, pak, kažu da je u slavonskom HDZ-u došlo do velikih podjela. Navodno, nitko ni s kim ne govori.

- Konstrukcija o stranačkim podjelama u stranci, koju Žalac spominje, bila je okidač te je premijer Plenković odlučio da ipak mora otići - govori nam sugovornik blizak vrhu Vlade. Jedan od članova Vlade kaže: “Situacija za Žalac nije obećavajuća, premijer mijenja mišljenje...”.

Prema izvorima iz HDZ-a, u stranački rat navodno se uključila i Josipa Rimac, bivša gradonačelnica Knina i zastupnica. Isti izvori navode da dio stranačkog vrha ne gleda blagonaklono na ministričin stil koji, osim luksuznih obiteljskih automobila, uključuje skupi nakit i torbice Louis Vuitton. Mercedes E klase, koji je unajmila majka ministrice Žalac, Vinka Ivanković, od tvrtke Josipa Stojanovića Jollyja, jučer nije bio u dvorištu ministričine kuće. To je inače treći automobil Vinke Ivanković jer je Žalac izjavila da je prometnu nesreću imala u maminu Peugeotu. Majka kao predsjednica vukovarskog HGK vozi službenu Škodu, a od sredine siječnja ima i Mercedes u najmu koji mjesečno plaća oko 6700 kuna. U imovinskoj kartici ministrice stoji Mercedes njezina supruga Marija iz 1995. godine koji vrijedi oko 24.000 kuna. Dakle, ministrica nema auto, ali tvrdi da sad ima valjanu vozačku dozvolu.

Iako nije vlasnica ni jednog prijevoznog sredstva, ima nekretnine. Kuća u Vinkovcima, gdje je snimljen čuveni Mercedes, u vlasništvu je nje i supruga. Žalac je vlasnica stana u Zagrebu od 85,07 kvadrata u Bleiweisevoj ulici. U imovinskoj kartici navodi da ga je naslijedila, a taj stan joj je u prosincu 2014. godine darovala majka.

Vinka Ivanković pak na istom katu zgrade ima drugi stan od 64,35 kvadrata.

- Kako ste rekli? Vinka Ivanković. Nemam pojma tko je to. Nisam je nikad vidio ovdje - kaže nam jedna od susjeda.

Pitali smo živi li itko u tom stanu, no ni to susjedi ne znaju.

- Nismo vidjeli ministricu, ali živi ovdje negdje jer joj vidimo vozača koji po nju dolazi službenim autom - dodao je drugi susjed.

U zgradi u kojoj ministrica i majka imaju stan, s obzirom na susjede s kojima smo razgovarali, reklo bi se da žive umirovljenici i građani prosječnog statusa. No za razliku od njih, sto metara dalje u zgradi u Ulici grada Mainza, gdje stan od 104,03 kvadrata ima brat Ivan Ivanković, sasvim je drugačiji dojam. Riječ je o luksuznim stanovima u kojima i lift ima ključ. No tamo pak susjedi ne znaju tko je on.

- Kažete da ovdje živi ministričin brat? Ne bih komentirala. Ne znam ništa - kaže susjeda.

Kako doznajemo od našeg upućenog sugovornika, u bratovom stanu navodno živi ministrica.

- Ma ona vam živi u bratovu stanu, no ne znam tko živi u ostala dva - rekao je naš sugovornik.

Na zgradi u Bleiweisevoj ulici na portafonu nigdje nema prezimena Ivanković ni Žalac. U Vinkovcima smo provjeravali gdje je sad unajmljeni Mercedes i tko ga vozi, no bezuspješno.

Ali zato smo pronašli Sotinjanina Marka Šarića, koji se prije četiri godine sudario na cesti s Gabrijelinom majkom.

- Ja sam kriv za nesreću. Vozio sam prijateljev auto koji je bio star, ali morao sam ženu odvesti u bolnicu. Ispred mene je bila kolona vozila koja je čekala na ulazak u kružni tok. Svi smo vozili polako. U jednom trenutku mi je otkazala kočnica i zalijepio sam se na stražnji dio vozila ispred sebe. Vozila je Škodu. Izašla je počela vikati na mene . Bila je arogantna. Vikao sam i ja na nju da nema potrebe za nervozom kad joj je auto gotovo neoštećen. Ali je govorila kako je to službeni auto. Inzistirala je na policijskom uviđaju. Dobio sam 1500 kuna kazne za neopreznu vožnju. Nisam tad znao tko je. Kasnije su mi rekli da je to mama Gabrijele Žalac - kaže Šarić.