Bačić na ročištu Kalmeti svjedoči o promo filmu od Fimi medije: 'Nije bio napravljen za izbore'

Ministar Branko Bačić došao je na suđenje bivšem Sanaderovom ministru Božidaru Kalmeti, kojem se sudi za izvlačenje novca iz Hrvatskih autocesta, kako bi dao svoj iskaz kao svjedok. Kalmetina obrana je u rujnu prošle godine predložila , a Uskok se nije usprotivio, da se kao svjedoci u ponovljenom suđenju bivšem Sanaderovom ministru Božidaru Kalmeti kao svjedoci ispitaju Bačić i Željko Tufekčić.

Njih dvojica bili su državni tajnici dok je Božidar Kalmeta bio ministar mora, prometa i infrastrukture, a svjedočili su o tome kako se naručio promotivni film "Prometna renesansa Hrvatske" od Fimi medije.

- Imenovan sam u ministaratvo mora, prometa, turizma i infrastrukture u sijecnju 2004. godine. Bio sam zadužen za pomorski i riječni promet. Kasnije je turizam izdvojen i postao je zasebni ministarstvo. I nakon parlamentarnih izbora 2007. sam ponovno imenovan i imao sam ista zaduženja. Tako je bilo do 2009. godine - rekao je Bačić.

Upitan o načinu rada u Ministarstvu, rekao je da je s Kalmetom radio šest godina i da je ministar davao punu odgovornost državnim tajnicima sukladno svojim ovlastima. Odnos ministra s državnim tajnicima bio je kolegijalan i korektan, kaže. Inzistirao je na zakonitosti programa i realizaciji svih zacrtanih projekata.

Vezano uz promotivni film Prometna renesansa Hrvatske i Fimi mediju, prisjetio se kako je gđu Jurak (vlasnicu agencije) vidio prvi i posljednji put krajem 2007. godine na sastanku u Ministarstvu.

- Prije tog sastanka mi, državni tajnici, razgovarali smo o tome kako bismo ovjekovječili uspjehe našeg mandata. To je doista bio povijesni mandat – završena je autocesta do Splita, imali smo investicije u svim lukama, a tada smo se pripremali za ulazak u EU pa smo projektima podizali brodogradnju. U to vrijeme ti su uspjesi doista bili grandiozni - kazao je Bačić.

Na pitanje da se prisjeti detalja sastanka s Jurak i naručivanja filma, rekao je da ne zna točan datum sastanka, ali zna da je to bilo prije parlamentarnih izbora 2007. godine. Film je isporučen negdje sredinom 2008., nakon izbora. O isporuci filma obavijestio ga je ministar.

- Naručivanje filma svakako je bilo u nadležnosti ministra jer je objedinjavalo sve resore. Mislim da se nije morao provoditi postupak javne nabave, ali regulativa se mijenjala pa se sada toga ne sjećam točno - rekao je ministar.

- Taj film nije napravljen za izbore, niti ga je itko vidio prije izbora. Napravljen je poslije izbora. Da nam je namjera bila koristiti ga za izbore, vjerojatno bismo ga ranije naručili - pojasnio je Bačić.

Podsjetimo, prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da su međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2,6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske. Osim Kalmeti, sudi se i njegovim suoptuženicima Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Sandru Vukeliću.

Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu. Vrhovni sud potvrdio je oslobađajuću presudu u odnosu na bivše šefove HAC-a Juricu Prskala i Marija Lovrinčevića.

Na ročištu u rujnu lani na sudu se nije pojavio Željko Žderić, nekadašnji čelni čovjek u međuvremenu propalog Konstruktora. Njemu je sud u više navrata pokušao uručiti poziv, no oni su se vraćali sudu s naznakom da je obaviješten, no nije podigao pošiljku. Zadnja dostavnica se nije vratila u spis, pa se ne zna je li poziv primio.