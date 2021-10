Branko Bačić je u razgovoru za N1 rekao kako su premijer i ministar Božinović izvijestili Klub zastupnika, da su zatražili od policije, da se istraži jesu li točne optužbe da se u šokantnim snimkama mlaćenja migranta doista radi o policajcima.

- Ponašanje koje se vidi na snimkama za osudu, neprihvatljivo je. Pričekajmo da završi istraga. Hrvatska je kao država EU s najdužom vanjskom granicom dnevno suočena s migrantskim valovima, često puta orkestriranim, dogovorenim, praktički se krijumčari ljudima i treba dati priznanje policiji da cijelo vrijeme štiti našu granicu - rekao je Bačić.

- Činjenica je da je Europska komisija dala značajna sredstva ne bi li se osnažila hrvatska policija u obrani od migrantskih valova. Bilo je čak ideja da se napravi zid, nikad nismo radili zid. Nikakva vrsta zida ne dolazi u obzir s obzirom da su s druge strane naši sunarodnjaci iz BiH. Treba istaknuti da je već veliki broj policajaca na određen način suspendiran jer su utvrđene okolnosti koje nisu bile dobre. Policija i MUP utvrdit će o čemu se radi, radi li se o policajcima… Ne vjerujem da bi tu bilo nekakvog orkestriranog postupanja koje bi podrazumijevalo nezakonito postupanje i prekoračenje ovlasti. Ja bih u ovom smislu vidio što će stručni tim policije i MUP-a utvrditi - kaže.

Vjeruje da MUP i ravnateljstvo nadgledaju postupanje prema migrantima te mu je nezamislivo da bi se na bilo koji način gledalo kroz prste ovakvom nezakonitom postupanju.

- Treba ispitati sve okolnosti. Tko je sudjelovao, kako je do toga došlo, jesu li migranti pružali kakav otpor… Puno je upitnika - kaže.

Bačić je komentirao i krizu u SDP-u i rekao da tamo vrije već neko vrijeme.

- Čini mi se da je ovo borba oko prijestolja u SDP-u između suradnika bivšeg i sadašnjeg predsjednika. To za SDP nije dobro. Je li to kraj rasipanja Kluba, nisam siguran. Stranke prolaze krize, ali ova kriza mi je malo bizarna - kaže.

Bačić je odbacio optužbe da su vladajuća većina i HDZ “zaslužni” za to što postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda traje toliko dugo.

- Nakon Odbora na kojem smo saslušali kandidate, zaražili da nam DSV da podatke što je to sa stegovnim postupkom protiv suca Dobronića. Mi smo nakon toga održali sjednicu većine i dogovorili da ćemo prije sve podržati Marina Mrčelu jer nam se čini da su njegov program, nastup i reference bolje od ostalih kandidata. Također smo rekli da i gospodin Dobronić dolazi iz sustava, utvrdili smo da je i on osoba koja se može nositi s pozicijom predsjednika Vrhovnog suda - rekao je

O Tomaševiću: Pokazali su se nekompetentnima

- Mislim da su se pokazali nekompetentnima za upravljanje Zagrebom. U nekim slučajevima, gdje se upravo od njih očekivalo s obzirom na background jer su se bavili zelenim politikama, da će bar u tim predmetima kao što je gospdarenje otpadom, da će tu pokazati snagu, znanje, no i tu su na određeni način kiksali. Tomislav Tomašević je rekao da zna da je teška situacija, da ima problema, da se 18 godina pripremao, zato me čudi ovakvo postupanje kad je Holding u postupanju, na granici nezakonitog. Sve to skupa ne izgleda dobro - komentirao je Bačić probleme u Zagrebu i rekao da će “u Saboru podnijeti podnesak Antikorupcijskom vijeću da se očituje o ovom slučaju te ima li elemenata korupcije u slučaju Holding, s obzirom na ono što je objavio Ante Samodol“.

HDZ-ovi vijećnici iznimno su kritični prema gradonačelniku Tomaševiću, no HDZ je čvrsto stajao uz Milana Bandića.

“Odgovornost o kojoj se govori, HDZ je kao politička stranka platio na lokalnim izborima. Izgubili smo zato što smo imali tu jednu ostavštinu suradnje s bivšim gradonačelnikom, pritom treba reći da je izvršna vlast ona koja je odgovorna za funkcioniranje poduzeća u vlasništvu Grada, poluge koje kadrovski definiraju strukturu u tvrtkama su u rukama gradonačelnika”, rekao je Bačić.