Bačić o radnicama Orljave koje čekaju otpremnine: 'Moram to proučiti pa ću izaći s rješenjem'

Dogovorene su aktivnosti u idućim danima kako bi se dodatno ubrzala obnova na Banovini. Napravit ćemo sve da do 1. studenog budu ljudi iz kontejnera adekvatno zbrinuti. To nam je u fokusu. Obilježili smo dovršetak radova na tri novoizgrađene zamjenske kuće u Petrinji i višestambene zgrade s 19 stanova u Dvoru, poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić, koji je ovaj tjedan posjetio Petrinju i ljude u kontejnerskom naselju, ali ne i građane Gline, te se sastao i sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Podsjetio je kako su izmjene Zakona od jučer u javnom savjetovanju.

- Naš je cilj maksimalno ubrzati obnovu skraćenjem procedura, smanjenjem sudionika i poticanjem samoobnove. Obnova ne ide intenzitetom koji nas zadovoljava. U sastav ministarstva uključili smo u obnovu maksimalno i APN, koji su napravili 8000 kuća i koji su dobili zadaću angažmana za program, kojeg ćemo predstaviti na Vladi kada i Zakon, izgradnje 200 kuća koje će se koristiti kao privremeni smještaj te izgradnje dodatnih višestambenih zgrada - rekao je.

'Do lipnja moramo potrošiti 630 milijuna eura'

Plan je, dodao je, da polovinom veljače Zakon bude usvojen u Saboru. Istaknuo je kako se za područje Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te Banovine do kraja lipnja treba potrošiti preostalih 630 milijuna eura.

- Učinit ćemo sve da maksimalno sve potrošimo do zadnjeg centa. Utvrđujemo stanje svakog ugovora i radimo na ubrzanju kako bismo utrošili maksimalna sredstva. Već smo održali jučer sastanak sa zagrebačkim gradonačelnikom, sutra s ministrom zdravstva. Građevinski radovi su zahtjevni, pogotovo na zgradama javne namjene, a to su bolnice, sveučilišta, muzeji... Moram se do kraja uvjeriti u stanje svakog projekta, neozbiljno bi bilo da ja sada vama kažem nešto ako se do kraja s time ne upoznam. Vjerujem da ćemo napraviti sve na svakom ugovoru i da ćemo neke još ugovoriti - rekao je upitan je li realno očekivati da ćemo uspjeti potrošiti sav novac u pet mjeseci.

To je prvi prioritet, istaknuo je Bačić naglasivši kako je drugi premjestiti ljude iz kontejnera do zime u adekvatan smještaj.

- Sedam je vidova mogućih rješenja, na tome radimo. Ugovarat ćemo niz stambenih zgrada na Banovini, angažirali smo agenciju koja to svakako najbolje radi, to je APN, već su dobili zadaću i na terenu su. Radimo i s Državnim nekretninama da sve moguće stambene prostore angažiramo i uredimo do ljeta kako bi u njih mogli smjestiti ljude. Ubrzali smo procedure, gradit ćemo zamjenske kuće. Učinili smo sve kako bismo ubrzali i samoobnovu - poručio je.

'Svjestan sam da će doći vrijeme kada ćemo doista morati zbrajati i oduzimati rezultate obnove'

Istaknuo je kako dosadašnja samoobnova ide sporo jer ljudi nemaju novaca i moraju dizati kredite pa dugo čekaju na povrat sredstava.

- Uvjerili smo se kako je jedino moguće da onog trenutka kada Ministarstvo da rješenje o obnovi država na poseban račun u komercijalnoj banci na ime našeg sugrađanina koji mora provesti obnovu u 100-postotnom iznosu isplati sredstva. Uz malu ogradu, koju morate razumjeti i vi i oni, kako se ta sredstva ne bi trošila nenamjenski, a za što bih ja odgovarao, mi ćemo svaki račun koji dođe i opravdan je, isplaćivati ako je on u okviru njegove samoobnove. Ima tu još puno detalja koje smo poduzeli - kazao je Bačić.

Na pitanje boji li se dana koji će zasigurno doći kad će se početi propitkivati troši li se taj novac namjenski, ministar je istaknuo kako smatra da je dobro da mediji propitkuju i ulaze u svaki detalj obnove.

- Nama to ne smeta. Ja sam svjestan da ovih prvih dana imam na određeni način još jedno vrijeme u kojem mogu ovako nastupati, ali i da će doći vrijeme kada ćemo doista morati zbrajati i oduzimati rezultate te obnove - dodao je.

O radnicama Orljave

Komentirao je i situaciju s radnicama Orljave, koje su u studenom prosvjedovale, a njegov prethodnik Ivan Paladina rekao da će se do kraja siječnja pokušati pronaći rješenje, ponajviše po pitanju isplate njihovih otpremnina.

- Prilikom primopredaje ministarstva jedno od pitanja bio je i problem pet otpremnina radnica. Kao što znate, zakonske su mogućnosti iscrpljene, agencija je isplatila tri otpremnine od njih osam. Taj vid pomoći u ovom trenutku nije moguć. Ja se do kraja nisam upoznao s time, trebam to dobro proučiti pa ćemo vidjeti kako i na koji način s obzirom da je zakon ministra Piletića u proceduri, a koji se odnosi na tražbine zaposlenika, a kojim se produžuje umjesto tri na pet mjeseci pa ćemo vidjeti je li moguće kroz taj zakon nešto napraviti - rekao je i dodao da postoji još jedna mogućnost preko Državnih nekretnina.

- Ali morao bih to detaljno proučiti. Da je to jednostavno, vjerojatno ne bi još uvijek bilo na stolu pa ćemo pričekati i izaći s prijedlogom rješenja. Ali da bude u skladu sa zakonom, treba biti oprezan da jedno rješenje ne povuče za sobom nešto u čemu ne možemo kasnije više sudjelovati - istaknuo je.

