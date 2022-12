Bačić: 'Ovaj tjedan krećemo u konzultacije s klubovima oko vojne misije i obuke vojnika'

Mi ćemo ovaj tjedan u ime vladajuće većine sjesti s predstavnicima klubova i vidjeti na koji bi način oni mogli prihvatiti prijedlog odluke o vojnoj misiji u Ukrajini, najavio je predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić.

Podsjetio je kako su Zeleno-lijevi blok i SDP uputili zaključak kojim traže da se Hrvatska u pomoć uključi kroz civilnu, a ne vojnu komponentnu. Razmotrit će, kaže, taj zaključak, ali naglašava kako moraju vidjeti s Europskim vijećem već formiranu odluku nadograđivati.

- Mi o tom zaključku razgovaramo na razini Vlade i Kluba. Vidjet ćemo ukoliko je to moguće, a da ostanemo u okviru i vojne misije. Europsko vijeće ima dvije odluke - o vojnoj misiji i civilnoj. Vidjet ćemo koliko je moguće u okviru ove odluke koja je na Saboru uključiti i takve prijedloge, a da ostanemo u okviru odluke koju je donijelo Europsko vijeće. Mi smo u svakom slučaju otvoreni za razgovore, ali ne može Sabor svojom odlukom izaći iz okvira koji je definiran na razini EU. Obavit ćemo razgovor i s drugim klubovima i upravo dogovaramo taj sastanak kako bismo još jednom razobličili bilo kakve naznake da bi vladajuća većina i Vlada uputili dokument u Sabor koji bi bio protivan Ustavu - rekao je ponovivši kako je Vlada odluku u Sabor, suprotno tezama oporbe, uputila u skladu s Ustavom i svim ranijim odlukama koje su se odnosile na vojne misije.

- I tu nema nikakvih skrivenih namjera osim da je Hrvatska doista na tragu ranije Deklaracije koju smo donijeli odmah nakon što je krenula agresija na Ukrajinu i iskazali spremnost Hrvatske da pomogne ukrajinskom narodu. Zato ćemo na tom tragu ovaj tjedan i voditi konzultacije. Ovakva odluka je definirana, a mi ćemo vidjeti da li ju je moguće nadograditi nekim komponentama koje su sadržane u zaključku kojeg su dva oporbena kluba predložila. Držim da čim upućujete zaključak kojim želite nadograditi akt, da onda u ovisnosti o određivanju prema tom zaključku postoji i volja da se onda glasa i o paketu - rekao je Bačić.

Podsjetimo, ovakva odluka se, obzirom da ne postoji suglasnost predsjednika Republike, u Saboru mora donijeti dvotrećinskom većinom, dakle glasovima 101 zastupnika, no većina oporbe problematizirala je proceduru slanja odluke u Saboru. Naime, smatraju da je predsjednik Vlade treba sukladno Ustavu, zakonima i Poslovniku Vlade tražiti suglasnost Zorana Milanovića, a ne ministar obrane Mario Banožić. Vladajući tvrde da je Banožić kao član Vlade i čelnik tijela mogao zatražiti suglasnost uz naglasak da je takva praksa ustaljena već godinama te da su i raniji ministri tražili suglasnosti od ranijih predsjednika za sudjelovanje u misijama. I ne samo to, da je i do sada upravo Banožić od Milanovića tražio suglasnosti, a on ih potpisivao bez problematiziranja da zahtjev nije došao od predsjednika Vlade.

