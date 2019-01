'Krstičević nije odgovoran za propalu nabavu aviona F-16'

Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić govorio je u RTL-u Danas o aktualnim političkim događajima, ali i aferama, kao što su probala nabava aviona F-16 i slučaj potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića.

Na pitanje zašto nitko nije snosio odgovornost za nabavu aviona, Bačić je istaknuo da je stručni tim Ministarstva obrane proveo proceduru, za što je imao jamstvo Izraela, no to jamstvo Izrael kasnije nije ispunio.

- Da je postojala odgovornost ministra Krstičevića u ovom postupku onda bi on bio i podnio prijedlog za razrješenje. Mi u HDZ-u i ja osobno mislimo da ne postoji razlog za pokretanje pitanja povjerenja i odgovornosti ministra Krstičevića - rekao je Bačić.

Komentirao je i slučaj fotomontaže.

- Sam ministar Tolušić je rekao da je prijavljivao policiji određena oštećenja na njegovom vozilu i da je već duže vrijeme primao određene poruke koje on nije shvaćao niti ozbiljno, niti je slutio da bi to moglo dovesti do ovakve jedne gnjusne podvale. Teško je suditi što bih napravio da sam bio u njegovoj poziciji. Ali, da je on znao da će to rezultirati ovakvim jednim falsificiranim dokumentom i fotografijom, vjerojatno bi to bio prijavio - objasnio je Bačić.