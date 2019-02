Bačić tvrdi: Ivana Maletić želi biti član Revizorskog suda

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u petak je rekao da će lista njegove stranke na europskim izborima "biti najbolja i pobjednička", a komentirao je i kandidaturu aktualne HDZ-ove eurozastupnice Ivane Maletić za Revizorski sud odbacivši nagađanja da je riječ o nakani Andreja Plenkovića da se riješi nesklone mu članice stranke.

"Na sjednici Predsjedništva HDZ-a na kojoj smo raspravljali o europskim izborima, bilo je riječi i o kandidaturi za Revizorski sud Europske unije. Gospođa Maletić izrazila je u toj raspravi svoju želju da se kandidira za članicu tog suda. Bila je to njezina izričita želja, a čak je to prikazala kao napredak u svojoj karijeri. Bilo mi je, moram priznati, iznenađenje kad je to ona rekla, ali sam u razgovoru s njom ocijenio da je to doista njena želja i stručni i radni izazov za nju", pojasnio je Bačić.

Bačić: Dalija Orešković želi odgovornost za neuspjeh prebaciti na Vladu

Osvrnuo se i na činjenicu da se "Start" Dalije Orešković nije uspio kandidirati za izvanredne izbore u Ličko-senjskoj županiji, ocijenivši da se "'Start' poskliznuo već na startu“.

"Ovo im je bio politički ispit i Dalija Orešković je, po meni, na njemu dobila jedinicu. Vlada je, naime, sukladno pravilima, vrlo brzo nakon raspuštanja Županijske skupštine Ličko-senjske županije, 7. veljače donijela odluku o raspisivanju izbora, kako bi se čim prije konstituiralo to predstavničko tijelo. Isto vrijedi i za gradska vijeća Iloka i Ogulina i općinsko vijeće Davora.To je uobičajena praksa. Gospođa Orešković je podnijela zahtjev za registraciju stranke 8. veljače, nakon što je odluka o raspisivanju izbora stupila na snagu. I zato 'Start' ne može ući u izbornu utakmicu“, rekao je.

"Sada gospođa Orešković vlastiti neuspjeh pokušava prebaciti na Vladu, koja bi trebala snositi odgovornost zato što ona nije izvršila registraciju odmah nakon osnivačke skupštine Starta. Moram reći da je Ministarstvo uprave, nakon što je zaprimilo zahtjev za registraciju, premda je rok za to 30 dana, već za šest dana registriralo Start. Prema tome, nije dobro odgovornost svoj politički neuspjeh prebacivati na nekog drugog, kako bi se spasio politički kapital, za koji je gospođa Orešković mislila da ga ima u startu. Kada bih bio zločest, rekao bih da je to napravila namjerno nakon što je procijenila da na tim izborima ne bi dobro prošla. Ali, neću ulaziti u te spekulacije, Vlada je postupila po zakonu i donijela odluku kao i u drugim brojnim slučajevima kad su raspuštena lokalna predstavnička tijela. Nikakvih odstupanja nije bilo. Ne razumijem ovakav pokušaj opravdanja gospođe Orešković“, rekao je Bačić.

Bačić je ponovio da će HDZ-ova lista za izbore za Europski parlament biti utvrđena u drugoj polovini ožujka, nakon što županijske organizacije prethodno dostave svoje prijedloge kandidata.

"Predsjednik Andrej Plenković će predložiti listu, koju će usvojiti Nacionalno vijeće HDZ-a. Bit će to najbolja i pobjednička lista“, rekao je Bačić.

Božinović: Kandidatura Ivane Maletić za Europski revizorski sud je priznanje i korak naprijed

Ministar unutarnjih poslova i međunarodni tajnik HDZ-a Davor Božinović u petak je izjavio da je kandidatura hrvatske eurozastupnice Ivane Maletić za Europski revizorski sud "priznanju gospođi Maletić" za koju to predstavlja "veliki korak naprijed".

Božinović je odgovarajući na novinarska pitanja u Petrinji kazao da je u vezi kandidature Ivane Maletić "riječ o struci" te da je to bila i njena želja.

"Nova pozicija za nju osobno predstavlja veliki korak naprijed", kazao je Božinović.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak donijela zaključak kojim se Ivana Maletić predlaže za kandidatkinju za člana Revizorskog suda Europske, što su mediji prokomentirali kao nakanu premijera Andreja Plenkovića da se riješi nesklone mu članice stranke

U izjavi za HRT Maletić je demantirala da je se vrh stranke na taj način želi riješiti. "To mjesto je toliko važno tako da na njega morate stavljati ljude u koje možete imati povjerenja", kazala je ranije Maletić.