UPRAVLJANJE MORSKIM POJASOM

Bačić u Zadarskoj županiji: Predstavio važan dokument

U Zadru potpisan ugovor o provođenju programa stambenog zbrinjavanja i demografske obnove | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je u petak prijedlog Prostornog plana Isključivoga gospodarskog pojasa u Jadranskom moru

 Ako je negdje trebalo predstaviti ovaj plan, to je svakako Zadar jer Zadarska županija iznimno je pomorski orijentirana. Po ribarskim alatima i izlovu, prva je u Hrvatskoj, a ovdje je i sjedište tvrtke koja praktički raspolaže s najvećim dijelom hrvatske flote, istaknuo je Bačić. Kazao je da je riječ o strateškom dokumentu koji prvi put cjelovito definira prostorno planiranje morskoga područja Hrvatske, s naglaskom na održivo upravljanje prirodnim resursima, zaštitu morskog ekosustava i razvoj gospodarskih aktivnosti u skladu s europskim i međunarodnim standardima.

Izdvojio je tri glavne gospodarske aktivnosti vezane uz Isključivi gospodarski pojas u Zadru - pomorski promet, ribarstvo i akvakulturu te istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Pomorski promet posebno je važan zbog sigurnosti plovidbe u poluzatvorenom Jadranu i povezivanja Zadra s talijanskom obalom.

Ribarstvo i akvakultura predstavljaju ključnu granu gospodarstva Zadarske županije, a ovim se planom dodatno potiče njihov razvoj.

Eksploatacija ugljikovodika ograničena je na postojeća polja kako bi se očuvao Jadran i potaknule tradicionalne djelatnosti, objasnio je.

Imajući u vidu koliko imamo ribarskih luka, koliko je važna marikultura, prostorni se plan dotiče svih tih stvari koje su od iznimne važnosti, naglasio je zadarski župan Josip Bilaver,

I gradonačelnik Zadra Šime Erlić smatra da je Zadar kao grad koji živi od mora apsolutno zainteresiran za bolje, održivo i kvalitetno upravljanje morskim pojasom.

Prije predstavljanja prijedloga Prostornog plana Isključivoga gospodarskog pojasa u Jadranskom moru Bačić se sastao sa županom Bilaverom na temu modela za priuštivo stanovanje i gradnju nove zgrade kontrolnog centra zračnog prometa u Zadru.

Kao jedan od modela priuštivog stanovanja u Zadarskoj županiji Bilaver je istaknuo mogućnost poticanja kamatne stope za gradnju obiteljskih kuća, što bi se vezalo uz broj djece, a model bi se mogao realizirati uz potporu Vlade.

