DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije

Policija je objavila detalje prometne nesreće na autocesti A3 u petak oko 21:35 sati kod Novske. Dvoje ljudi je poginulo, a još dvoje je teško ozlijeđeno nakon što je na njih naletio automobil.

- Za sada nepoznate tri muške i jedna ženska osoba, u svojstvu pješaka, pretrčavale su kolnikom, uslijed čega su u njih udarila dva automobila. Na mjestu događaja dvojica muškaraca su smrtno stradala, dok su jedan muškarac i jedna ženska osoba prevezeni u Opću bolnicu Nova Gradiška gdje su im okvalificirane teške tjelesne ozljede. Putnik iz jednog automobila je u ovom događaju lakše ozlijeđen - navodi policija.

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije.

- Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke - dodaje policija.

U vremenu od 22,10 do 01,45 sati za sav promet, južna kolnička traka autoceste A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani bila je zatvoren, a promet se odvijao obilazno županijskom cestom.

