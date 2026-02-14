Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
Policija je objavila detalje prometne nesreće na autocesti A3 u petak oko 21:35 sati kod Novske. Dvoje ljudi je poginulo, a još dvoje je teško ozlijeđeno nakon što je na njih naletio automobil.
- Za sada nepoznate tri muške i jedna ženska osoba, u svojstvu pješaka, pretrčavale su kolnikom, uslijed čega su u njih udarila dva automobila. Na mjestu događaja dvojica muškaraca su smrtno stradala, dok su jedan muškarac i jedna ženska osoba prevezeni u Opću bolnicu Nova Gradiška gdje su im okvalificirane teške tjelesne ozljede. Putnik iz jednog automobila je u ovom događaju lakše ozlijeđen - navodi policija.
Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije.
- Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave sisačko-moslavačke - dodaje policija.
U vremenu od 22,10 do 01,45 sati za sav promet, južna kolnička traka autoceste A3 na dionici od čvora Novska do čvora Okučani bila je zatvoren, a promet se odvijao obilazno županijskom cestom.