NEVJEROJATNO FOTO Pogledajte ogromnu rupu: Turski brod udario Titov Galeb!

U petak je u večernjim satima turski teretni brod udario Titov Galeb. Godinu dana nakon što je obnovljen brod će morati ponovno na popravak. Kako nam javljaju čitatelji, brod je tijekom isplovljavanja udario u Galeba, a brzo nakon nesreće intervenirale su policija i Lučka kapetanija. "Teretni brod je bio tamo i krenuo je isploviti, vidjeli smo da nema šanse da se zaustavi, a sve je na kraju završilo sudarom. Gurnuo je Galeba skroz uz obalu, a onda je došla i policija", govori nam čitatelj.