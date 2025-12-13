Kad vidimo što se događa u Zagorju s izvlaštenjima za solarne elektrane po zakonima koji su isto doneseni da bi se ubrzale investicije, opravdana je bojazan za nove nepravde
Bačićeva pravila imaju pozitivne strane, ali ipak ostaje sumnja
Cijeli dan je u Saboru trajalo odbijanje oporbenih amandmana na Zakon o prostornom uređenju. I to zato što je SDP predložio 250 amandmana za 250 članaka zakona, a svi su imali napisanu samo jednu stvar: Briše se.
