Bačićeva pravila imaju pozitivne strane, ali ipak ostaje sumnja

Piše Ivan Pandžić,
Bačićeva pravila imaju pozitivne strane, ali ipak ostaje sumnja
Kad vidimo što se događa u Zagorju s izvlaštenjima za solarne elektrane po zakonima koji su isto doneseni da bi se ubrzale investicije, opravdana je bojazan za nove nepravde

Cijeli dan je u Saboru trajalo odbijanje oporbenih amandmana na Zakon o prostornom uređenju. I to zato što je SDP predložio 250 amandmana za 250 članaka zakona, a svi su imali napisanu samo jednu stvar: Briše se.

