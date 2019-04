Bacila kovanice u motor aviona za sreću: Završila je u pritvoru

Gospođa Yang (66) mora biti u pritvoru 10 dana jer je bacila šest kovanica u motor aviona prije polijetanja sa zračne luke Hohhot Baita u Mongoliji.

Dok se penjala po stepenicama u avion, gospođa je izvadila kovanice i bacila ih u motor. Bacanje kovanica u nekim azijskim zemljama povezano je sa srećom, pa se gospođa Yang htjela uvjeriti da će njezin let proći bez problema, javlja Mirror.

No, Yang vjerojatno nije ni mislila da će zbog nje i šest "sretnih" kovanica, svi putnici trebati biti evakuirani iz aviona, a let im je zbog potrage za kovanicama kasnio čak dva sata. Gospođu Yang primijetile su stjuardese i odmah sve prijavile. Inspekcija je pronašla sve kovanice, a let je naposljetku prošao dobro i bez njih u motoru.

Bacio kovanice pa ga globili za 50 tisuća kuna

Prošlog mjeseca istu stvar napravio je i muškarac koji je bacio dvije kovanice u motor u Kini - također za sreću. No, sretne kovanice ni za njega nisu bile sretne. Aviokompanija čiji je zrakoplov ga je tužila zbog toga i dobila presudu. Muškarac im je dužan platiti oko 50 tisuća kuna zbog dvije kovanice.

Aviokompanija je zbog njegovog praznovjerja izgubila skoro 80 tisuća kuna.

Iako se čini banalno, bacanje kovanica u motor aviona je relativno česta pojava kod azijskih putnika. No, iako male i bezopasne na prvi pogled, kovanice mogu ozbiljno oštetiti lopatice motora. Motori su dizajnirani da potencijalne smetnje u zraku savladaju, kao što su to tuča, ptice i krhotine, no inženjeri ne testiraju motor na kovanice i ne mogu točno tvrditi što bi se dogodilo kada bi takav avion poletio.

No, jasno je - svi sigurnosni standardi moraju biti zadovoljeni, a u njih ne spadaju kovanice u motoru zrakoplova.

