'Bacio me s mosta u Dubrovniku jer mu nisam donio led. Život mi je uništen, kako ću sad raditi?'

Život mi je uništen, rekao je mladi dubrovački konobar Petar Mihaljević (26) koji je prošlog ljeta zadobio teške i po život opasne ozljede nakon što je 7. kolovoza oko 4 sata ujutro pao s kamene ograde Vrata od Pila.

S visine od gotova pet metara gurnuo ga je student Blago P. (22) koji je nedavno proglašen krivim za pokušaj ubojstva i osuđen na tri godine zatvora. No, presuda mu je preinačena pa će u zatvoru provesti godinu i šest mjeseci.

- Već sam četiri mjeseca na terapiji i ne osjećam se puno bolje. Ali, borit ću se, iako me strah da mi terapija neće ništa pomoći. Znam da ću morati i na privatni tretman, ali sam sad u jako lošoj financijskoj situaciji i ne znam kako - rekao je Petar za Dubrovački vjesnik.

- Na monstruozan način me pokušao ubiti, bacivši me kao vreću s visine samo zato što nije dobio led jer ga nisam imao - rekao je i dodao kako osim fizičkih posljedica ima i noćne more, halucinacije te pada u nesvijest. Boji se sresti napadača, a izbjegava i most na Pilama.

Ispričao je kako je svemu prethodio verbalni incident. On je radio na šanku, a kako kaže, mladići su oko ponoći došli po bocu vina i mineralne.

- Tamo nemamo ni hladnjak ni ledomat. Nije me dočekalo ni dovoljno leda i nisam im ga mogao dati - ispričao je te dodao da je zatvorio oko 2 sata i došao kod prijatelja u drugi kafić. Kada se taj kafić zatvorio, predložio je prijatelju da sjednu uz more.

- Putem smo sjeli na zidić kraj Vrata od Pila i zapričali se, a tad su naišli oni mladići, vjerojatno na povratku sa zabave. Pozdravili su prijatelje, a jedan od njih, Blago P. je prišao i rekao da mu nisam dao led pa sam mu objasnio zašto ga nisam imao - dodaje.

Kako tvrdi, tad ga je ovaj uhvatio za noge i pokušao baciti, ali se uspio povući.

- Iz te sam grupe poznavao jednog mladića, mislim da je on uhvatio Blaga za rukav. Mislio sam da je sve prošlo, a Blago se nakon par koraka vratio i uspio me baciti s ograde mosta. Nije bio ni pijan ni drogiran, mislim da je to namjerno učinio - ispričao je Petar.

Prema presudi, Petar je pri padu zadobio nagnječenje mozga, prijelom skafoidne kosti i i lijeve sljepoočne kosti te prijelome od drugog do desetog lijevog rebra, krvarenje meke moždanice i u prsima, prijelom lijeve lopatice i djelomično iščašenje prvog vratnog kralješka.

Najčitaniji članci