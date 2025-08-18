Bacio molotovljev koktel na Kuću cvijeća gdje je Titov grob! 'Uništit ću ovo ustaško leglo...'

Policija u Beogradu u ponedjeljak ujutro uhitila je G. M. (55) jer je bacio molotovljev koktel na Kuću cvijeća. Po nalogu tužiteljstva njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, piše Telegraf.rs. Muškarca se sumnjiči da je u ponedjeljak oko šest sati ujutro pokušao zapaliti Muzej 25. maj, točnije Kuću cvijeća, u kojoj se nalaze posmrtni ostaci Josipa Broza Tita.

Brzom intervencijom policije on je uhićen. Srećom. povrijeđenih nije bilo. Neslužbeno doznajemo da je vatra oštetila ulazna vrta Kuće cvijeća.

Policiju je pozvao radnik osiguranja. On je prijavio da je ispred Kuće cvijeća došao muškarac koji u ruci najvjerojatnije ima molotovljev koktel, te da prijeti da će zapaliti objekt.

- On je prišao objektu i bacio tu zapaljivu tekućinu. Srećom radnik osiguranja ga je uhvatio i pozvao policiju. Muškarac je rekao da je došao uništiti "ustaško leglo". Sumnja se da je bio pod utjecajem alkohola - kaže izvor Telegrafa.rs.