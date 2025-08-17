UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija u Beogradu vuče muškarca koji gubi svijest. Kreću ga udarati...

Nastavljaju se građanski prosvjedi u Srbiji, nastavlja se policijska brutalnost, pojavila se nova uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako policajci u civilu vuku muškarca i udaraju ga, objavila je Nova.rs... Muškarac izgleda kao da je u nesvijesti.

Ova snimka nastala je u petak tijekom prosvjeda u Beogradu. Privedenom muškarcu vežu ruke dok leži na betonu...

Tijekom velikih prosvjeda policija nemilo tuče građane koji protestiraju, dok čuva Vučićeve batinaše, pisali su srpski nezavisni mediji.

Na današnjoj press konferenciji srpski predsjednik Aleksandar Vučić lupetao je o ustašama i sotonistima. Više o tome pročitajte OVDJE.

Brojne slučajeve policijske brutalnosti koji prate prosvjede nije komentirao. Sebe predstavlja kao žrtvu..

