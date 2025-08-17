Obavijesti

POLICIJSKA BRUTALNOST

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija u Beogradu vuče muškarca koji gubi svijest. Kreću ga udarati...

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija u Beogradu vuče muškarca koji gubi svijest. Kreću ga udarati...
Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ova snimka nastala je u petak tijekom prosvjeda u Beogradu. Privedenom muškarcu vežu ruke dok leži na betonu...

Nastavljaju se građanski prosvjedi u Srbiji, nastavlja se policijska brutalnost, pojavila se nova uznemirujuća snimka na kojoj se vidi kako policajci u civilu vuku muškarca i udaraju ga, objavila je Nova.rs... Muškarac izgleda kao da je u nesvijesti.

Ova snimka nastala je u petak tijekom prosvjeda u Beogradu. Privedenom muškarcu vežu ruke dok leži na betonu...

SRBIJA GORI, A ACA SE BOJI Velika analiza prosvjeda koji haraju Srbijom: 'Vučić će radije u rat nego izaći na nove izbore'
Velika analiza prosvjeda koji haraju Srbijom: 'Vučić će radije u rat nego izaći na nove izbore'

Tijekom velikih prosvjeda policija nemilo tuče građane koji protestiraju, dok čuva Vučićeve batinaše, pisali su srpski nezavisni mediji. 

NEREDI U SRBIJI VIDEO Patetični Vučić na presici baljezga o sotonistima, Piculu nazvao okorjelim ustašom
VIDEO Patetični Vučić na presici baljezga o sotonistima, Piculu nazvao okorjelim ustašom

Na današnjoj press konferenciji srpski predsjednik Aleksandar Vučić lupetao je o ustašama i sotonistima. Više o tome pročitajte OVDJE.

Brojne slučajeve policijske brutalnosti koji prate prosvjede nije komentirao. Sebe predstavlja kao žrtvu..
 

