Utvrdili su da je državljanin Indije nezakonito boravio u Republici Hrvatskoj, odnosno da mu je istekla dozvola za rad
KAOS U JAKOVLJU
Bacio petardu u kući u kojoj je boravio Indijac i izazvao požar! Indijca deportirali iz Hrvatske
Čitanje članka: < 1 min
Mladić (23) izazvao je požar u kući u Jakovlju u utorak oko 14 sati, nakon što je bacio petardu na pod sobe u kojoj se nalazio muškarac (45) iz Indije. Požar se proširio na unutrašnjost sobe - piše zagrebačka policija.
Požar su ugasile osobe koje stanuju u kući, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Visinu materijalne štete za sada nisu utvrdili, a očevid je u tijeku. Mladića su uhitili i nad njim provode kriminalističko istraživanje.
Utvrdili su da je državljanin Indije nezakonito boravio u Republici Hrvatskoj, odnosno da mu je istekla dozvola za rad.
Sukladno odredbama Zakona o strancima, donijeli su rješenje o njegovom povratku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku