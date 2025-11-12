Bacio petardu u kući u kojoj je boravio Indijac i izazvao požar! Indijca deportirali iz Hrvatske

Mladić (23) izazvao je požar u kući u Jakovlju u utorak oko 14 sati, nakon što je bacio petardu na pod sobe u kojoj se nalazio muškarac (45) iz Indije. Požar se proširio na unutrašnjost sobe - piše zagrebačka policija.

Požar su ugasile osobe koje stanuju u kući, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Visinu materijalne štete za sada nisu utvrdili, a očevid je u tijeku. Mladića su uhitili i nad njim provode kriminalističko istraživanje.

Utvrdili su da je državljanin Indije nezakonito boravio u Republici Hrvatskoj, odnosno da mu je istekla dozvola za rad.

Sukladno odredbama Zakona o strancima, donijeli su rješenje o njegovom povratku.