Detalji užasa kod Dugog Sela: Radnika ubila struja na radu

Detalji užasa kod Dugog Sela: Radnika ubila struja na radu
Tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu gdje će se obaviti obdukcija, dok je na mjestu događaja obavljen očevid

Policija je objavila detalje nesreće na radu kod Dugog Sela u kojoj je 62-godišnji radnik poginuo.

- Prilikom izvođenja građevinskih radova, 44-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije, stranac s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj upravljao je radnim strojem- pumpom za istovar betona, pri čemu je 62-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine (stranac na kratkotrajnom boravku u RH), član šire obitelji 48-godišnjaka koji je pomagao pri izvođenju radova, rukom pridržavao cijev za izlijevanje betona.

Muškarac (62) je u jednom trenutku dodirnuo električne vodove dalekovoda te je najvjerojatnije uslijed strujnog udara umro.

Tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu u Zagrebu gdje će se obaviti obdukcija, dok je na mjestu događaja obavljen očevid.

