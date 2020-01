'Bacio sam ga u more i odvukli su ga. Nadoknadili su mi štetu'

S jedne strane imate najmoćniju vojsku na svijetu i multimilijardersku organizaciju za svemirska istraživanja. S druge strane imate prgavog ribara iz Podgore. Što mislite, tko će pobijediti?

- Mislili su ti Amerikanci da sam nekakav somalski pirat ili tko zna što, mislili su da žvačem koku, da ću im izvući milijune. A onda sam im ja rekao da mene to ne interesira, da imam svoju pamet i da se sa mnom neće igrati. Zaprijetio sam im da ću baciti stroj u more i da sam tvrd orah - rekao nam je Darko Kunac, ribar koji je jučer izvukao misteriozni uređaj iz mora kod Mljeta.

Velika narančasta kutija bez službenih oznaka, oko 130 centimetara promjera i teška oko 100 kilograma, pokidala je mreže ribarskog broda Marian II napravivši štetu od oko 20.000 kuna. Usput je pokidala i živce podgorskog ribara.

Na kutiji je pisalo samo “TC-2” i “DHL HR ZAG-RJK”, a vrlo brzo posumnjalo se da je uređaj s američkog istraživačkog vojnog broda Bruce Heezen. Ponajviše jer je taj brod pri povratku s remonta u Brodogradilištu “Viktor Lenac”, plovio kraj Mljeta. Kako doznaje portal morski.hr, uređaj je u Hrvatsku stigao u studenom, i to iz NASA-ina Stennis Space Centera.

Nakon što je priča o neočekivanom “ulovu” izašla u medije, s broda Bruce Heezen kontaktirali su ribara Kunca. Htjeli su natrag svoj uređaj. Iznervirani Darko se zainatio i glatko ih odbio. Nema šanse da im vrati stroj koji mu je poderao mreže. Kako američka vojska nije imala šanse s tvrdoglavim Dalmatincem, uključila se i hrvatska obalna straža, pa onda i lučki kapetan iz Dubrovnika.

Teški pregovori

- Zvali su me preko VHF-a. S njima je bila Hrvatska obalna straža. Tražili su da im ga vratim, ali ja ga nisam htio dati dok mi se ne isplati šteta. Zvali su me na radiostanicu pa i na mobitel. Zvao me i lučki kapetan iz Dubrovnika, koji mi je rekao da su i njega zvali i rekli mu da ja to vratim i da će mi štetu nadoknaditi - rekao je Kunac.

Naposljetku, tvrdi pregovarač je uspio isposlovati dobar dogovor. Kako kaže, obalna straža je prevodila njegove zahtjeve.

- U početku pregovora bilo je nezgodno, bilo je prgavo. Ma gledaj, prijatelju, razočaran sam da oni mogu ovako doći pred moju kuću, u moje dvorište, i onda me ovako zafrkavati. Što je ovo, tko ovo dozvoljava? Kako bi se oni osjećali da ja dođem ispred Houstona i da im ovako izvodim? Da dođem kod njih u vrt i radim što hoću? Ajde, molim te. Ali nisu oni krivi, tu su došli mornari, rade što rade. Ispričali su se, kažu da nije do njih. Njima fala lipa, daleka im bila zemlja. Oni su poslani kao posada, problem su ovi naši što su skinuli gaće pred njima, to je drugi par postola. Ma... bolje da mučim. Što se tiče novca, izvukao sam koliko mi je trebalo, pokrio sam svoju štetu. Nisam se htio puno natezati s njima, rekao sam im slobodno da nazovu ribomaterijal i da provjere koliko koštaju mreže i materijal. Nisam im uzeo za duševnu bol - kazao nam je ribar Darko i opisao kako je protekla primopredaja.

Kakav je to stroj?

- Došao sam do broda koji se i dalje nalazi u akvatoriju Mljeta. Primopredaju smo napravili tako da sam uređaj bacio u more, a oni su došli gumenjakom, zakvačili ga i odvukli na brod. Nisu dali da se išta fotografira i više puta su mi rekli da su oni prijateljski narod i da ne žele nikome nikakvo zlo. U posadi su bili dva vojnika Amerikanca, znanstvenici i bila su dva člana naše obalne straže. Rekli su da ne žele da se radi fama od ovog slučaja. Ja sam im rekao da su na vrijeme trebali obavijestiti ljude o prisutnosti tog uređaja - dodao je ribar. Na kraju se sve dobro završilo za Darka, ali što je s misterioznim uređajem? O čemu se radi, koja mu je svrha i zašto se uopće nalazio u moru kod Mljeta? Osim toga, zašto je američki vojni brod nakon remonta u Rijeci radio neobične manevre u našim teritorijalnim vodama ovako daleko od Rijeke?

Na metalnim dijelovima stroja nema hrđe i čini se kao da je nedavno ostavljen ili izgubljen u moru. Također, oznake DHL dostavne službe potvrđuju dostavu iz Zagreba prema Rijeci 20. studenog 2019. Osim svega ovoga, USNS Bruce Heezen je specijalizirani višenamjenski vojni istraživački brod, koji podupire flotna djelovanja američke ratne mornarice. Njegova putanja odgovara lokaciji pronađenog uređaja.

Stručnjak koji je radio na tehničkim sustavima i bivši djelatnik Hrvatske ratne mornarice za morski.hr pojasnio je o čemu je riječ.

- To je HIPAP – acoustic underwater positioning and navigation systems, čiji je vijek trajanja baterije 16-102 dana, ovisno o režimu rada transpondera. U principu služi za podvodnu navigaciju podmornice ili rovera na dnu mora, ali i pomorsku navigaciju općenito. Ovisno o senzorima koji se dodaju na jedan kraj kućišta, uređaj može poslužiti za komunikaciju i/ili mjerni senzor za precizno određivanje položaja. – zaključio je ovaj vojni stručnjak.

Naknadno, nakon potvrde da je uređaj stigao iz američkog svemirskog centra NASA-e, izvor je za morski.hr potvrdio kako je definitivno riječ o tom uređaju. U međuvremenu, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 24sata su otkrili kako znaju za uređaj.

Odgovori iz ministarstva

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo je odobrenje za ispitivanje opreme i uređaja za istraživanje mora znanstveno-istraživačkom brodu Bruce C. Heezen Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država. Odobrenje je izdano u skladu s odredbama Pomorskog zakonika uz prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva obrane, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te Ministarstva kulture za obavljanje predmetnog ispitivanja i uz udovoljavanje uvjeta sigurnosti plovidbe - odgovorili su nam.

Ubrzo je stigao i odgovor iz Ministarstva obrane.

- Sukladno zakonskim propisima, Ministarstvo obrane je uz druga nadležna tijela izdalo prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za provedbu aktivnosti ispitivanja opreme i uređaja za istraživanje mora znanstveno-istraživačkom brodu Bruce C. Heezen iz sastava Ratne mornarice SAD-a. Konačno odobrenje za provedbu aktivnosti, a temeljem prethodno pribavljenih suglasnosti, izdalo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Sukladno Pomorskom zakoniku, provedbu predmetne aktivnosti na američkom brodu pratila su dva časnika Hrvatske ratne mornarice - odgovorili su iz MORH-a.

Nisu napisali čemu služi stroj ni zašto ga uopće testiraju u Jadranskome moru. Zatražili smo odgovore na ta pitanja od MORH-a te od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Do zaključenja ovog izdanja nismo ih dobili.

Iznervirani ribar Darko također nije imao pojma što taj američki vojni brod radi ovdje, pored Mljeta.

Što radi u našem moru?

- Maltretiraju me psihički. Osim mog imena i prezimena čuo sam da spominju i nadimak Bigava, znači da su čitali što je pisalo jutros. Na kraju su mi rekli da zapovjednik ima dolare na brodu, pa sam im odgovorio da moram izračunati koliko je to dolara. Ono šta me najviše ražalostilo je da mi se na telefon javlja hrvatski časnik obalne straže s palube stranog broda i kaže na kraju ‘Ajde javite mi da ne trošim impulse’ - ispričao je Kunac za morski.hr.

Ribar je dobio financijsku satisfakciju. Sad ostaje još samo odgovor na pitanje: Zašto američki vojni brod testira svoje strojeve u našemu moru?

