ISKORISTI PRILIKU!

Ovaj Back to School uzmi preko 300€ kupona među kojima su Kult Home, Optika Mibo i Berlitz

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovaj Back to School uzmi preko 300€ kupona među kojima su Kult Home, Optika Mibo i Berlitz

Uz godišnju pretplatu za 12 € dobivaš neograničen pristup portalu 24sata.hr, kupone od 100 € za Kult Home, 30 € za Mibo, 69 € za Berlitz i preko 300 € ukupne vrijednosti kupona za različite proizvode i usluge

Povodom Back to School sezone aktiviraj godišnju pretplatu za samo 12 € i dobivaš pristup cijelom sadržaju portala 24sata – najnovijim vijestima, dubinskim analizama i inspirativnim pričama. Uz pretplatu te čekaju kuponi preko 300 € vrijednosti među kojima su kuponi od 100 € za Kult Home namještaj, 30 € za Optiku Mibo i Berlitz školu stranih jezika, a na poklon dobivaš i sjenilo za auto! Nemoj čekati, pretplati se i pametno uštedi!

Paket kupona unutar godišnjeg Oranža iznosi 331 €:

🎁 100 € kupon za Kult Home
🎁 50 € kupon za Nikal putničku agenciju
🎁 30 € kupon za Optiku Mibo
🎁 20 € kupon za Persistence woman / web shop
🎁 17 € kupon za Admiral*
🎁 20 € kupon za MealPass
🎁 10 € kupon Kompare/ auto osiguranje
🎁 15 € kupon za Horizont / web shop
🎁 69 € kupon za Berlitz

A dobivaš i super popuste:

🎁 10 % popusta na Muzej povijesti videoigara
🎁 15 % popusta na Ribili webshopu
🎁 10 % popusta za Minipolis
🎁 20 % popusta za Fraktura knjižaru
🎁 25 % popusta za Green and More (prah)
🎁 25 % popusta za Green and More (kapsule)
🎁 10 % popusta za Maistra
🎁 11+1 mjesec gratis za print pretplatu 24sata
🎁 5 % popusta za print pretplatu Expressa

Za kupnju pretplate klikni na link.

*Kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu.

Pridruži se tisućama zadovoljnih čitatelja koji već uživaju u najboljem sadržaju na portalu 24sata.hr. Pretplati se na 24 Oranž već danas i iskoristi sve pogodnosti koje smo pripremili za tebe! Otkazati možeš bilo kad.

Osim neograničenog pristupa sadržaju i vrijednim kuponima, imat ćeš pristup i popustima na razne proizvode i usluge. Ovo je prilika da uz malu investiciju uživaš neograničen pristup kvalitetnim informacijama i ekskluzivnom sadržaju, kao i svim ostalim prednostima ovog izvanrednog paketa.

*Igre na sreću izazivaju ovisnost. Igraj odgovorno. 18+

Nakon aktivacije pretplate, unutar 2 tjedna dobit ćete sve digitalne kupone unutar korisničkog sučelja - kako biste dobili sjenilo za automobil potrebno je ispuniti obrazac nakon čega će vam stići na kućnu adresu.
