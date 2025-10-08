Baja vozio u Zagrebu po stazi za pješake! Pogledajte kakvu je smiješnu kaznu dobio za to!

Vozač nije imao strpljenja čekati u popodnevnoj gužvi na zagrebačkim Vrbanima, pa si je skratio put tako što je vozio po pješačkoj i biciklističkoj stazi. Incident je zabilježio naš čitatelj koji je sve prijavio policiji putem mobilne aplikacije. Zahvaljujući toj prijavi, policija je brzo identificirali vozača te su protiv njega poduzeli zakonom propisane mjere.

Foto: Čitatelj 24sata

- Navedenu dojavu zaprimili smo putem aplikacije Sigurnost i povjerenje te smo žurno i bez odgode proveli kriminalističko istraživanje i utvrdili identitet vozača kojemu je radi vožnje po pješačko biciklističkoj stazi naplaćena novčana kazna sukladno odredbama iz čl. 46. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - rekli su nam iz policije.

Odnosno, kaznit će ga novčanom kaznom u iznosu od 30,00 eura.

