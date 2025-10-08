Obavijesti

News

Komentari 1
NEVJEROJATNO

Baja vozio u Zagrebu po stazi za pješake! Pogledajte kakvu je smiješnu kaznu dobio za to!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Baja vozio u Zagrebu po stazi za pješake! Pogledajte kakvu je smiješnu kaznu dobio za to!
1
Foto: Čitatelj 24sata

Policija je utvrdila identitet vozača koji je kako bi izbjegao popodnevnu gužvu, vozio po pješačko biciklističkoj stazi

OGLAS
OGLAS

Vozač nije imao strpljenja čekati u popodnevnoj gužvi na zagrebačkim Vrbanima, pa si je skratio put tako što je vozio po pješačkoj i biciklističkoj stazi. Incident je zabilježio naš čitatelj koji je sve prijavio policiji putem mobilne aplikacije. Zahvaljujući toj prijavi, policija je brzo identificirali vozača te su protiv njega poduzeli zakonom propisane mjere.

Foto: Čitatelj 24sata

- Navedenu dojavu zaprimili smo putem aplikacije Sigurnost i povjerenje te smo žurno i bez odgode proveli kriminalističko istraživanje i utvrdili identitet vozača kojemu je radi vožnje po pješačko biciklističkoj stazi naplaćena novčana kazna sukladno odredbama iz čl. 46. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - rekli su nam iz policije.

OGLAS

Odnosno, kaznit će ga novčanom kaznom u iznosu od 30,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 1
OGLAS
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
OGLAS
OGLAS
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025