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POLICIJA UPOZORAVA

Baka (81) iz Slavonije ulagala u kriptovalute. Lažni brokeri joj 'izmuzli' 34.400 eura

Piše 24sata,
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Baka (81) iz Slavonije ulagala u kriptovalute. Lažni brokeri joj 'izmuzli' 34.400 eura
Foto: canva ilustracija
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Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju, javljaju iz policije

Osamdesetjednogodišnjakinja je tijekom lipnja i srpnja ove godine putem interneta ulagala u kriptovalute. Vođena lažnim prikazivanjem činjenica, dovedena je u zabludu te je u trgovinu uložila 34.400 eura nakon čega su se "brokeri" prestali javljati, a 81-godišnjakinja je shvatila  da je prevarena te je ostala bez uloženog novca. Tragamo za nepoznatim počiniteljima, javlja Policijska uprava osječko-baranjska. 

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- Pozivamo građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama. Upozoravamo građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara. Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju - javljaju iz policije. 

Posjetite stranice Web heroj - Ulovimo lika s weba koji tvoje € vreba i saznaj kako i na koji način se zaštititi.

Također, CARNET-ov Nacionalni CERT u rad je pustio novi servis CERT iffy  koji korisnicima, prije ili prilikom online kupovine, omogućuje provjeru ima li internetska trgovina obilježja lažnog weba.

Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru.

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