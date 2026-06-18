Prevara na Facebooku! Lažnim videima guvernera HNB-a mame ulaganja u kriptovalute

Hrvatska narodna banka (HNB) u četvrtak je još jednom upozorila na pojavu lažnih vijesti koje se šire društvenim mrežama, u kojima se neutemeljeno tvrdi da guverner HNB-a na različite načine sudjeluje u promoviranju ili kritiziranju različitih financijskih institucija ili financijskih investicija.

"U tom kontekstu ističemo i da su lažne objave (deepfake) u kojima se putem video oglasa na Facebooku reklamira ulaganje u kriptovalute u ime guvernera HNB-a te se neistinito navodi da su ulaganja zaštićena od strane Hrvatske narodne banke i da je projekt odobrila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Hrvatska narodna banka niti njeni dužnosnici ne sudjeluju u promoviranju određenih financijskih servisa ili ulaganja pa tako ni ulaganja u kriptovalute", naveli su iz središnje banke.

HNB ističe da ozbiljno pristupa tim lažnim objavama i poduzima sve raspoložive mjere kako bi spriječila širenje sličnih neistina.

"Ujedno, apeliramo na građane da budu oprezni, da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare te da ne dijele lažne informacije koje mogu dovesti do daljnjih zabluda i širenja dezinformacija. U slučaju da naiđu na ovakve ili slične lažne objave, u kojima se o guverneru HNB-a i/ili članovima Savjeta HNB- iznose moguće sporni navodi, pozivamo građane da ih prijave nadležnim platformama putem dostupnih alata za prijavu sadržaja", kažu iz središnje banke.

Dodaju i da sumnje i informacije o potencijalno sumnjivim objavama građani mogu dostaviti na e-mail adresu: info@hnb.hr, a ako smatraju da ste postali žrtvom prijevare, preporučuju im da o tome obavijeste nadležnu policijsku upravu.