- Prije nekoliko dana, netko je na prozoru hodnika ostavio mnoštvo božićnih ukrasa i igračaka s porukom ‘’uzmi si što ti treba’’. Bila sam malo u čudu jer inače to kod nas u zgradi nije običaj, ali me jako razveselilo - priča nam stanarka zgrade u Švearovoj ulici u Zagrebu.

Prozor stubišta, okičen šarenim lampicama, ukrasima, igračkama i slatkišima, vidljiv i s najvišeg kata zgrade, u ponedjeljak ujutro gotovo je svim susjednima izmamio osmijeh na lice, a posebno djeci i starijima. Malo po malo, pokloni su nestajali s prozora, a djeca su čak napisala i čestitku u kojoj su se zahvalili nepoznatom Djed Božićnjaku.

To je taj božićni duh koji nam je, u ovim teškim danima, možda svima trebao. Dugo sam bila u karanteni, a kada sam napokon izašla iz stana, oduševila sam se prizorom na stubištu zgrade - rekla nam je starija susjeda te nam je ujedno i otkrila da na prvom katu živi starija gospođa Dragica koja obožava Božić te da je vrlo moguće da ona stoji iza svega.

Umjesto klasičnog zvonca, odjeknula je božićna pjesma, a vrata nam je otvorila starija gospođa sa širokim osmijehom na licu, iako iznenađena neočekivanim dolaskom, pustila nas je u svoj dom koji odmah na prvu, odiše uspomenama. Pokazujući nam dnevni boravak, uzbuđeno je pričala o svom životu i o tome kako voli šivati i čitati. Dragica je radila u KBC-u Rebro gotovo cijeli život, otkad joj je suprug preminuo živi sama, a društvo joj pravi njen dlakavi ljubimac. Iako isprva nije htjela priznati da je upravo ona ostavila poklone na stubištu, na koncu nam je ispričala što se krilo iza njenog božićnog pothvata.

- Ah, otkad mi je suprug preminuo, neke stvari više ne mogu sama, a i uskoro punim 90 godina pa nije ni čudo. On je posebno volio to vrijeme Božića, a kićenje stana nam je bila dugogodišnja tradicija. Ova slika iza vas, to je bio naš posljednji Božić prije nego što je preminuo - priča nam sa sjetom Dragica Filipi Salzberger pokazujući uokvirenu fotografiju svog supruga pa nastavlja.

Ima puno toga što je ostalo od naše tradicije, a nemam kome to pokloniti pa sam dio ukrasa i igračaka ostavila susjedima. Vjerujem da će nekome dobro doći pa nek si uzmu što im treba. To su sitnice, ali htjela sam bar nekome uljepšati blagdane, kaže nam skromno te priznaje da će Božić dočekati sama, no to ju ne rastužuje, dapače, pohvalila se kako je već sve spremno za Božić te da joj još samo fali drvce koje mora okititi.

- A što ću, zbog te korone ne mogu nigdje i nitko ne može k meni. Ali nema veze, purica je već u frižideru i spremno čeka božićni ručak. Moram još malo stan počistiti pa okititi bor, ima tu još dosta posla - kaže nam ponosno i sa smješkom. Rijetko kad ga i skida s lica, iako je nedavno doživjela moždani udar, sretna je s onim što ima. Sreću je zato željela podijeliti s ostalim sustanarima, poklonivši im dio božićne tradicije koja njoj silno nedostaje.