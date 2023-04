Baki (89) u Zaraznoj vezali ruke u zrak. Unuka: To je nehumano

Baka nam je završila na tri tjedna u Zaraznoj bolnici u Zagrebu. Ruke joj vezali u zrak i tako smo ju zatekli da spava. Dobila je rane jer je nisu adekvatno presvlačili, odnosno mijenjali pelene. Držali su je vezanu i to nehumano. Ona ima 89 godina i kad god smo pitali liječnicu informacije oko toga kakvu ima bakteriju, što je s njom, stalno bi nam odgovarala da što bi mi htjeli, da ona ima 89 godina. Isto tako moram reći kako nam nisu dali da posjećujemo baku radi covida, odnosno zato što nisu htjeli da joj mi prenesemo covid. Baka je došla sa sela, nije znala ni gdje je, dementna je. Molili smo da bar puste njenu kćer, no nisu dali. Jedne je nedjelje moja nećakinja došla baki ispod prozora i zatekla prizor u kojem je baka spavala na krevetu sa zavezanim rukama u zraku, ni po kojim kriterijima nije humano da tako provede dan - ispričala je za 24sata njena unuka.

"Baki su maknuli i protezu, govorili da je luda"

Kaže kako je to bilo prvi put da je baka bila u bolnici.

- Baka je za Uskrs bila sama u sobi, molili smo ih da nas puste. Mislili smo da će umrijeti, htjeli smo je vidjeti i jedva su nam dali da joj mahnemo kroz prozor. Kasnije su nam dozvolili samo jedan posjet. Moja sestra je bila kod nje taj jedan put i vidjela je da su baki bile zavezane i noge, a kad su je pustili da uđe unutra odvezali su joj ruke. Kad je rekla što je to, rekli su nam da su je morali zavezati, iako je nepokretna. Potom nas je sestra zvala na video poziv, a baka je vikala "molim vas spasite me". Ona se u trenu gubi, a u trenu se vraća. Sestra je vidjela da naša baka nema ni zube, a došla je u bolnicu s protezom. Pitala je medicinsku sestru gdje je bakina proteza i tad su rekli da ne znaju. Potom je teta nazvala bolnicu i rekla ako joj ne nađu protezu neka joj naprave u jednom danu. Nikad nisam doživjela tako nehumano ponašanje. Još su nam govorili da je baka luda, no vezanje nas je najviše dotuklo, to je krajnje nehumano. Ona je nepokretna, ne može hodati, rekli su nam da je nemirna i da su je zato vezali, no valjda postoji neki drugi način, a ne da joj vežu ruke u zraku. Ako već vežu ruke onda se vežu uz tijelo, ovo je samo naštetilo njenim ramenima - priča nam ogorčena unuka.

Foto: privatna arhiva

Napominje i kako nikad nisu uživo mogli vidjeti liječnicu već su je mogli kontaktirati samo preko telefona u određenom vremenu.

- Nije dozvoljavala da uživo razgovaramo već svaki dan od 13 do 15 sati. Zvali smo svakodnevno, a na sva pitanja koja joj nisu odgovarala, liječnica je ona šutjela, krenula bi drugu priču. Na pitanje jede li, pije li, daju li joj lijekove, na tom nam nije odgovorila već je samo šutjela. Kad su je otpustili iz bolnice sanitet je čekala do navečer, spakirali su joj protezu u vrećicu. U dom je došla s ranom na trtici, a tražili su nas iz bolnice da donesemo vlažene maramice i kremu Becutan, no ne vjerujem da su primjenjivali jer ne bi imala ranu jasno je da je nisu adekvatno previjali. U bolnici je dobila i trombozu pluća na oba plućna krila. Ovo nije humano. Želim da javnost ovo vidi i da dobiju neku opomenu, ne želim da ičija baka doživi ovakav tretman u bolnici - rekla nam je unuka.

Markotić: Imamo tzv. humanu fiksaciju

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" kratko nam je rekla da je odgovor u proceduri.

- Dobila sam Vaš upit, radi se na odgovoru, ne znam kad ćemo vam poslati. Iz upita ne zvuči vjerojatno da se tako nešto dogodilo - rekla nam je Markotić.

Foto: privatna arhiva

Na pitanje imaju li običaj vezati pacijente, rekla nam je da "imaju tzv. humanu fiksaciju". Potom je dodala kako nam ne želi davati nikakve izjave i da ćemo odgovor dobiti kad joj stignu sve informacije.

Potom nam je stigao odgovor iz ravnateljstva u kojem navode "da se uvažavajući Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o zaštiti prava pacijenata te Zakon o podacima i informacijama i zdravstvu ne mogu javno izjašnjavati o konkretnoj situaciji bez privole samog pacijenta ili njegovog zakonskog zastupnika/skrbnika".

- Ističemo kako u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" postoje dokumenti koji uređuju potrebu za humanom fiksacijom bolesnika, kao i jasne upute o posjetama bolesnicima tijekom bolničkog liječenja te su svi djelatnici Klinike u obvezi njihovog pridržavanja - stoji u odgovoru.

