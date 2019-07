Bakterija joj 'pojela' nogu: Ušla u ocean, više nije mogla hodati

Leann Thibodeau iz Port Charlottea u Floridi krenula je na plažu 29. lipnja. Na nozi je imala malu porezotinu na kojoj se već pojavila i krastica i nije joj pridavala previše pažnje. No, tri dana kasnije ta ista porezotina postala je crvena i natečena do te mjere da nije više mogla hodati.

U bolnicu je otišla 4. srpnja gdje su joj rekli da joj se porezotina inficirala streptokokom grupe A, rijetkom vrstom bakterije koja je glavni uzrok nekrotizirajućeg facitisa. Dan poslije je na Facebook profilu napisala da joj je plaža "najdraže mjesto na svijetu".

- Imala sam ranicu na nozi i krastu na njoj. Nisam mislila baš o njoj. U utorak je postala jako otečena i crvena. Jučer je toliko natekla da nisam mogla ustati niti hodati - napisala je.

Čak se i sa svojim kolegicama šalila da joj je u tijelu "bakterija koja jede meso", no nije bila daleko od istine. Ova bakterija brzo ubija tkivo oko sebe, a godišnje se njome inficira 700 do 1200 Amerikanaca. Otprilike 25 do 30 posto zaraženih tom bakterijom umre svake godine, javlja Daily Mail.

U petak je Leann otišla na operaciju i dobila je jake antibiotike. Na Facebooku je upozorila sve kupače koji ulaze u ocean da se paze jer su infekcije sve češće. Tako se prije dva tjedna djevojčica Kylei Brown (12) iz Indiane inficirala bakterijom Vibrio, a par dana kasnije se Lynn Fleming (77) ogrebala na kamen i "pokupila" bakteriju. Idući dan je završila u bolnici i umrla od moždanog udara i otkazivanja organa.