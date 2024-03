Baldrick iz Crne guje napada s Pantovčaka i postavlja zamke HDZ-u, sebi... Pa tko se uhvati

Objava predsjednika Zorana Milanovića da planira ići na parlamentarne izbore bila je politička bomba koja je ispunila svoj cilj bez obzira na to što su i u Uredu predsjednika i u SDP-u znali da je to neustavno. Radi se o pomno smišljenom planu kako bi se HDZ uhvatio nespreman te prikupilo što više glasova birača. Ali to nije bilo i neće biti jedino iznenađenje koje je Milanović spremio svojim političkim protivnicima iako formalno neće sudjelovati u parlamentarnim izborima.

