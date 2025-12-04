Obavijesti

REAGIRALI SUSJEDI

Balkanska škola! Poduzetnik iz BiH smjestio moćni Ferrari na terasu zgrade usred Beča

Balkanska škola! Poduzetnik iz BiH smjestio moćni Ferrari na terasu zgrade usred Beča
Auto je na terasu smjestio uz pomoć kamiona s dizalicom. I ranije je razmišljao o tome da terasu pretvori u parkirno mjesto

Ferrari 296 GTB, jurilica vrijedna 400.000 eura izazvala je pravu pomutnju u novoizgrađenom stambenom kompleksu u Beču. Vlasnik je 'zvijer' od 830 konjskih snaga isprva smjestio na parkiralište, ali, kako je rekao za Heute, zbog ograničenog parkinga auto premjestio na -terasu.

Poduzetnik Amar Dežić (28) rodom je iz Janje u BiH. Na terasi je, prema njegovim riječima, auto bolje zaštićen od vjetra, vremenskih uvjeta, ali i vandala.

-Imam nekoliko automobila, ali za ovaj nisam uspio dobiti parking u garaži - ispričao je.

Auto je na terasu smjestio uz pomoć kamiona s dizalicom. I ranije je razmišljao o tome da terasu pretvori u parkirno mjesto.

- Agent za nekretnine rekao mi je da to neće biti problem. Sigurno me nije shvaćao ozbiljno - nasmijao se vlasnik Ferrarija. Automobil težak 1,5 tona, zaprepastio je susjede, a ubrzo su reagirali i građevinski inspektori.

- Auto nažalost moram spustiti. Htio sam mu izgraditi i staklenu garažu - razočaran je bio Amar. Fotografije pogledajte ovdje.

