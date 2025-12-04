Balkanska škola! Poduzetnik iz BiH smjestio moćni Ferrari na terasu zgrade usred Beča

Ferrari 296 GTB, jurilica vrijedna 400.000 eura izazvala je pravu pomutnju u novoizgrađenom stambenom kompleksu u Beču. Vlasnik je 'zvijer' od 830 konjskih snaga isprva smjestio na parkiralište, ali, kako je rekao za Heute, zbog ograničenog parkinga auto premjestio na -terasu.

Poduzetnik Amar Dežić (28) rodom je iz Janje u BiH. Na terasi je, prema njegovim riječima, auto bolje zaštićen od vjetra, vremenskih uvjeta, ali i vandala.

-Imam nekoliko automobila, ali za ovaj nisam uspio dobiti parking u garaži - ispričao je.

Auto je na terasu smjestio uz pomoć kamiona s dizalicom. I ranije je razmišljao o tome da terasu pretvori u parkirno mjesto.

- Agent za nekretnine rekao mi je da to neće biti problem. Sigurno me nije shvaćao ozbiljno - nasmijao se vlasnik Ferrarija. Automobil težak 1,5 tona, zaprepastio je susjede, a ubrzo su reagirali i građevinski inspektori.

- Auto nažalost moram spustiti. Htio sam mu izgraditi i staklenu garažu - razočaran je bio Amar. Fotografije pogledajte ovdje.