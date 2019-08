Ban je ustao, on nije: Tresnuo s više od dva metra i ostao ležati

Petak navečer, Trg bana Josipa Jelačića. Mladić se penje na spomenik. Ne trebamo ni naglašavati da je ovo suluda ideja i stvarno ne znamo kako mu je to uopće palo napamet. No shvatio je da je to loša ideja kad je tresnuo s više od dva metra.

- Evo Rockyja, misli da je Dwayne 'The Rock'. Gle kolki konj - čuju se komentari u snimci dok je mladić još dobro stajao, bio je nadomak da dosegne postolje. No izgubio je ravnotežu, pao i ostao ležati.

- Rocky, brijem da si pao - prokomentirao je netko u videu.

Ban Josip Jelačić hrvatski je nacionalni heroj, ukinuo je kmetstvo, sazvao prve izbore za Hrvatski sabor i ustao protiv mađarskih pretezenzija na hrvatski teritorij, a nema Hrvata koji ne zna pjesmu 'Ustani bane'. Ban je ustao, mladić iz videa - nije...

