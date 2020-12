'Prvo su nas izbacili, a kad su vidjeli reakcije demantirali sve', Ban: 'Ja više nisam u Savjetu'

Iako je Vlada opovrgnula navode da je petero znanstvenika izbačeno iz Znanstvenog savjeta, Nenad Ban tvrdi kako on više nije član tog tijela, barem što se njega tiče

<p>Vlada je u ponedjeljak navečer opovrgnula navode da je petero znanstvenika izbačeno iz Znanstvenog savjeta. </p><p>- Predstojnik ureda predsjednika Vlade <strong>Zvonimir Frka-Petešić</strong> kontaktirao je danas gospodina Kolarića, gospođu Ambriović-Ristov i gospodina Bana, dok gospodin Rudan i gospođa Klepac nisu uzvratili poziv. Rekao im je da je međusobno povjerenje narušeno i da suradnja, koja je i dosad bila na dobrovoljnoj bazi, nema smisla ako pojedini članova Znanstvenog savjeta u subotu poslijepodne obave višesatne razgovore s njime o aktualnoj epidemiološkoj situaciji i restriktivnim mjerama. Potom, bez ikakve prethodne najave, u nedjelju prijepodne upućuju apel hrvatskoj javnosti, koji po sadržaju to nije, i kojim se neskriveno proziva Vladu i Stožer civilne zaštite, i to bez navođenja ikakvih konkretnih prijedloga o mjerama koje treba poduzeti u borbi protiv COVID-19 i iznose političke optužbe - rekli su iz Vlade.</p><p>Ipak, znanstvenik <strong>Nenad Ban </strong>objasnio je za<a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/ban-potvrdio-da-vise-nije-clan-savjeta-to-me-nece-sprijeciti-da-ponudim-svoj-savjet-ili-misljenje-1452039" target="_blank"> Večernji list </a>kako on više nije član Savjeta:</p><p>- Barem što se mene tiče. Žao mi je zbog toga, ali to što više nisam u ovoj formalnoj ulozi me neće spriječiti da uvijek ponudim svoj savjet ili mišljenje koje je shodno situaciji koliko mi znanje dopušta. Nadam se da će to koji puta pomoći da se lakše nosimo s teškom situacijom s kojom smo svi suočeni. To sam poručio i premijeru - rekao je Ban.</p><p>Kako doznajemo, znanstvenici su zgroženi činom Vlade. </p><p>- Prvo su nas izbacili, a kad su vidjeli reakcije to demantiraju - kažu. </p>