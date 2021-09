Predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine Nataša Ban Toskić gostovala je u Novom danu na N1 televiziji i komentirala, između ostaloga, situaciju s pandemijom korona virusa.

Komentirajući odluku o obveznim covid-potvrdama za djelatnike u zdravstvu, Ban Toskić rekla je da ne znaju konkretne informacije.

Potrebne su jasne odredbe Vlade

- Nitko ništa ne zna i nema jasnih, jednoznačnih odgovora na sva pitanja koja se nameću. U svakom slučaju očekujem, vjerojatno kao i svi profesionalci, jasne upute Stožera i Vlade, moguće scenarije, alternativna rješenja i jasno istupanje prema javnosti - rekla je Ban Toskić te naglasila da postupanje mora biti jednako u cijeloj Hrvatskoj, u svim sektorima.

- Svi rukovoditelji moraju se držati svih zakona, a ovdje se očito radi o političkoj odluci i treba se biti korektan prema svim razinama - rekla je Ban Toskić te dodala da isto to vrijedi i za liječnike u privatnim praksama, odnosno da i oni trebaju dobiti jasne odredbe Vlade, a ne da budu izloženi određenim sankcijama.

Više od 90 posto liječnika obiteljske medicine cijepljeno ili preboljelo Covid

Što se tiče procijepljenosti u zdravstvenom sustavu, Ban Toskić je rekla da je ona među liječnicima vrlo visoka, dok je manja među medicinskim sestrama. Najviša stopa procijepljenosti je u Primorsko-goranskoj, a najniža u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

- Zašto je tome tako, to bi trebala obuhvatiti sociološka ispitivanja. Što se tiče liječnika obiteljske medicine, više od 90 posto kolega je ili cijepljeno ili preboljelo covid, nadam se da nas to štiti, ali ne očekujemo da ćemo radi četvrtog vala imati veliki broj ispada liječnika iz sustava radi bolesti - rekla je Ban Toskić.

Ordinacije liječnika obiteljske medicine na prvoj su liniji kad je u pitanju kontakt s pacijentima.

- Mi smo prvi kojima se pacijenti obraćaju, doista je veći broj oboljelih od različitih viroza, a gripu očekujemo tek u zimskim mjesecima. Temeljem simptoma koje nam pacijenti javljaju, ne možemo jasno odrediti gdje se radi o koroni, a gdje o uobičajenoj jesenskoj virozi. Danas se covid može manifestirati vrlo blagim simptomima, konkretna osoba može biti zaražena i nemati izražene simptome, ali će širiti infekciju. U tom smislu ja apeliram na pacijente da se odu testirati, jer ima dosta slučajeva gdje se pacijenti odbijaju testirati - naglasila je Ban Toskić.

Što se tiče funkcioniranja ordinacija, kazala je da su se ljudi naviknuli na nove odredbe, ali to nije smanjilo broj dolazaka u ordinaciju

- Mi smo postali toliko dostupni da nas to dovodi do nedostupnosti, jer ne možemo savladati tu količinu poruka koje nam stižu sa svih strana, telefon, mail, WhatsApp, Messenger, privatnim kanalima… Nama se ljudi obraćaju zbog problema zbog kojih nam se ranije ne bi obratili. To su samorješivi problemi, u kojima si svatko zna pomoći ili bi pitao za savjet nekoga u obitelji ili prijatelja, a danas zna poslati poruku svom liječniku - rekla je Ban Toskić.