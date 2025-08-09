Bande planiraju preplaviti Europu džihadističkim speedom. Bilo ga je i u Hrvatskoj

Iako je u islamu 'valjanje' droge zabranjeno, nije tajna da se brojne terorističke grupe financiraju upravo tako. Na primjer Al-Shabaab, islamistički pokret i teroristička organizacija povezana s Al-Qaidom iz Somalije, velik dio svojih prihoda ostvaruje kroz krijumčarenje azijskog heroina i lokalno proizvedenog khata. Poznato je da je Afganistan najveći izvoznik opijuma i heroina i do 80 posto na svjetskom tržištu. Iako su Talibani nakon ponovnog dolaska na vlast 2021. započeli rat protiv narkotika, tijekom 90-ih su oporezivali uzgoj opijumskog maka ( deset posto tzv. "zakat") i trgovinu narkoticima i tako financirali borbu i oružje.

Slična situacija bila je i u nesretnoj Siriji gdje su borci Islamske države konzumirali captagon ili ti 'džihadistički speed'. , riječ je o sintetičkoj drogi na bazi amfetamina koja povećava izdržljivost, suzbija strah, umor i bol te izaziva euforiju, što je čini idealnim "borbenim stimulansom". Spada u grupu psihostimulatora središnjeg živčanog sustava, a stvorena je početkom šezdesetih godina u svrhu liječenja ADHD-a.

Sada je captagon opet u fokusu javnosti. Bliskoistočne terorističke bande šire mrežu trgovine drogom vrijednu više milijardi funti koja bi mogla preplaviti Europu tom drogom pod kojom su islamisti jurišali na mitraljeze i rafalnu paljbu, piše Mirror.

Smrtonosne i vrlo ovisničke tablete, čija je vrijednost oko 10 funti po komadu, otkrivene su u milijunskim količinama dok su se krijumčarile iz Sirije, preko Turske i drugih zemalja, sve do Nizozemske. U krijumčarskom kaosu sudjeluju i mreže koje podržava Iran, poput Hezbollaha, zajedno s pridruženim skupinama Islamske države i Al-Qaide, koji preprodajom te droge pune svoje goleme ratne proračune.

Vjeruje se da se trgovina captagonom proširila daleko izvan Bliskog istoka, toliko da je, otkako je Bašar al-Asad svrgnut prošle godine, prokrijumčareno 1,1 tona te droge.

Otkrivene su zapanjujuće količine, a jedan izvještaj u koji je imao uvid Mirror navodi da su milijuni tableta pronađeni u Dumi, nedaleko od Damaska.

Nova vlast pokušava stati na kraj

Daily Mirror je saznao za novu uzbunu povezanu s Captagonom u nedavno objavljenom obavještajnom izvješću koje upozorava da trgovina Captagonom financira sukobe diljem Bliskog istoka. Koristi se za naoružavanje terorističkih mreža, povećanje njihovih bankovnih stanja i predstavlja višestruku prijetnju zapadnim zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva.

Nova sirijska vlada, kojom upravlja bivši pobunjenik Ahmed al-Sharaa, bori se s obuzdavanjem višemilijardnih funti vrijednih kartela s Captagonom koji se šire izvan regije. Tradicionalno vrlo ovisnički Captagon ilegalno je prodavala Assadova obitelj i preplavio je bogatu zabavnu scenu na mjestima poput Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Hrvatska 1994.

Zanimljivo, džihadistički speed nije stran ni ovim područjima. Hrvatski kriminalist Dubravko Klarić je za 24 sata ranije otkrio da je najveća zapljena takve vrste droge kod nas bila ratne 1994. Captagon je 2017. pronađen i u laboratoriju sintetičke droge u Tetovu u Makedoniji. Policija je ondje zaplijenila 300 kilograma ove droge te su upozorili kako joj tvorci stalno mijenjaju sastav. 'Vlasnik' pogona bio je Milan Zarubica, balkanski kralj sintetičke droge.