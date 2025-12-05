Obavijesti

UŽAS

U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
Foto: eMeđimurje

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu

U četvrtak navečer u Murskom Središću u Ulici Sitnice,  dijelu grada u kojem pretežito stanuje romska populacija, upucane su dvije žene. Teško su ozlijeđene.

Kako je za Hinu potvrdio glasnogovornik Policijske uprave međimurske, Radovan Gačal, incident se dogodio oko 21 sat. Na žene je, po njegovim navodima, pucano iz vatrenog oružja i obje su prebačene u Županijsku bolnicu u Čakovcu. 

UŽAS NA SJEVERU Strava u Međimurju! U pucnjavi su teško ozlijeđene dvije osobe
Strava u Međimurju! U pucnjavi su teško ozlijeđene dvije osobe

Nije mogao potvrditi o kakvoj se težini ozljeda radi, a dodao je da u ovom trenutku nije još došlo do privođenja počinitelja.

Više informacija znat će se nakon očevida.

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu. 

- U strahu i panici, susjedi su odmah pozvali hitne službe, svjedočeći jednom od najdramatičnijih događaja u posljednje vrijeme u ovom međimurskom naselju. Mještani su potvrdili da je motiv sukoba obiteljske prirode. Obje žrtve nalaze se u iznimno teškom stanju i bore se za život - piše emedimurje.

Kako je objavio portal emeđimurje, na mjestu strave još se vidi lokva krvi. Cijelo naselje je u šoku i mještani su izašli na ulicu i tišini i nevjerici stajali uz mjesto koje je bilo ograđeno policijskom trakom.
 

