Obavijesti

News

TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
11
Foto: PIXSELL/

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192

Međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama intenzivno traga za Josipom Oršušem (1985.) iz Piškorovca, osumnjičenim za ubojstvo i teško ubojstvo u pokušaju, počinjene u četvrtak, 4. prosinca, nešto prije 21 sat u Murskom Središću, u Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje.

ON JE POZVAO HITNU Kum ubojice iz Međimurja: 'Sve je bilo puno krvi, namjeravao ih je sve ubiti. Odjurio je Opelom'
Kum ubojice iz Međimurja: 'Sve je bilo puno krvi, namjeravao ih je sve ubiti. Odjurio je Opelom'

Prema dosad provedenim izvidima, sumnja se da je upravo Oršuš počinio navedena kaznena djela. Policija je javno objavila njegovu fotografiju te navodi da je u bijegu i da je naoružan vatrenim oružjem, zbog čega ga se smatra osobito opasnim.

U petak, 5. prosinca, u prijepodnevnim satima, na području Republike Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronađen je osobni automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mjesta događaja. Slovenska policija na mjestu pronalaska vozila provodi očevid. Za Josipom Oršušem slovenska i hrvatska policija raspisale su tjeralice.

Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku
11
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
FEMICID U MURSKOM SREDIŠĆU Ubojici iz Međimurja pronašli su auto u Sloveniji. Božinović: 'Iza sebe ima čak 35 kaznenih djela'
Ubojici iz Međimurja pronašli su auto u Sloveniji. Božinović: 'Iza sebe ima čak 35 kaznenih djela'

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192. Informacije je moguće dojaviti i anonimno putem e-mail adrese: medjimurska@policija.hr.

Ubijena bila u sigurnoj kući

Božinović je potvrdio da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući. Nije mogao reći koje je oružje osumnjičeni imao jer je to stvar policijskih izvida. No, ustvrdio je da ovakvi događaji potvrđuju da nezakonitog oružja u Hrvatskoj "nažalost ima".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE

Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

Cijena po kojoj bi se prodavali stanovi je definirana kao stvarni trošak gradnje, a dodatno se umanjuje u nerazvijenim područjima. Cijena najma državnih stanova s režijama neće prelaziti 30 posto prihoda obitelji
DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!
NEVJEROJATNO

DRAMA U UMAGU Kamion i auto propali u veliku septičku jamu!

Na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Umag u vidu osiguranja, odnosno u slučaju da se vozila zapale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025