Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama intenzivno traga za Josipom Oršušem (1985.) iz Piškorovca, osumnjičenim za ubojstvo i teško ubojstvo u pokušaju, počinjene u četvrtak, 4. prosinca, nešto prije 21 sat u Murskom Središću, u Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje.

Prema dosad provedenim izvidima, sumnja se da je upravo Oršuš počinio navedena kaznena djela. Policija je javno objavila njegovu fotografiju te navodi da je u bijegu i da je naoružan vatrenim oružjem, zbog čega ga se smatra osobito opasnim.

U petak, 5. prosinca, u prijepodnevnim satima, na području Republike Slovenije, kod mjesta Raskrižje, pronađen je osobni automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mjesta događaja. Slovenska policija na mjestu pronalaska vozila provodi očevid. Za Josipom Oršušem slovenska i hrvatska policija raspisale su tjeralice.

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192. Informacije je moguće dojaviti i anonimno putem e-mail adrese: medjimurska@policija.hr.

Ubijena bila u sigurnoj kući

Božinović je potvrdio da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući. Nije mogao reći koje je oružje osumnjičeni imao jer je to stvar policijskih izvida. No, ustvrdio je da ovakvi događaji potvrđuju da nezakonitog oružja u Hrvatskoj "nažalost ima".