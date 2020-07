Bandić: Dobili smo 'žuti karton', učinit ću sve da nema i crvenog

<p>Zagrebački gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> u ponedjeljak je, nakon izbornog neuspjeha, najavio da će krajem tjedna na sastanku u stranci podvući crtu, poručivši da je spreman uvijek snositi posljedice za svoj rad i da će učiniti sve da im se ne dogodi "crveni karton", jer su sada dobili "žuti". </p><p>- U stranci ćemo podvući crtu. Očekivali smo Klub, ali bolje da se dogodilo u srpnju nego u listopadu. 'Žuti karton' smo dobili, a ja ću učiniti sve da nam se ne dogodi 'crveni karton'. Treba ostati čvrsto na zemlji - komentirao je Bandić na konferenciji za novinare gradskog Stožera civilne zaštite rezultate parlamentarnih izbora.</p><p>Stranka rada i solidarnosti na jučerašnjim izborima nije osvojila niti jedan mandat.</p><p>Treba se, kaže, slegnuti prašina.</p><p>- Koncem tjedna u stranci ćemo imati sastanak. Ja imam nešto malo političkog iskustva i podvući ćemo refu. Svih 17 predsjednika vijeća gradskih četvrti će dobiti šansu da kažu što su učinili, a što nisu i da oni predlože rješenje za svoju četvrt. Ja sam spreman uvijek snositi posljedice za svoj rad i to sam šest puta testirao - istaknuo je.</p><p>Bandić kaže i da su ga "majka i baka i franjevci učili da se u dobru ne uzvisi, a u manje dobru da se ne ponizi". Zato je, kaže, jučer čestitao izbornim pobjednicima, a danas je to i pismeno napravio, kao i svim zastupnicima izabranim u Hrvatski sabor.</p><p>Napomenuo je i kako je on od rijetkih dobio čestitke za njegovih šest mandata no da je to stvar demokratske kulture i demokratskog odrastanja. Kaže da će još "puno Save proteći prema Brodu da se ljudi nauče demokratski živjeti, demokratski birati, ali svaki narod zaslužuje vlast koju izabere".</p><p>- Kao što reče Churchill - demokracija nije savršen sustav, ali je najmanje loš - poručio je. </p><p>Citirao je i izreku: "Bolje živjeti bez priznanja kojeg si zaslužio, nego s priznanjem kojeg nisi zaslužio". </p>