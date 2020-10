Bandić je dužan sam sebi. Kako će to platiti? Pa u ratama...

<p>Milan Bandić je gradonačelnik koji upravlja proračunom Zagreba. I kao vlasnik je u skupštini Zagrebačkog holdinga, gradske tvrtke.</p><p>On postavlja upravu Zagrebačkog holdinga i njega se mora slušati. I sad je između ta dva Bandića nastao problem. Kao gradonačelnik je ostao dužan 371,7 milijuna kuna tvrtki u kojoj je alfa i omega.</p><p>Grad Zagreb je od svoje tvrtke naručio gradnju škola, bazena, treba joj plaćati usluge za odvoz otpada, asfaltiranje cesta, uređenje javnih površina. A ZET-u subvencije za karte. Ali Zagreb koji ima proračun više od 8 milijardi kuna, a s ostalim ustanovama preko 12 milijardi kuna, ne može podmiriti svoje obveze.</p><p>Kroz pet sporazuma koje treba sljedeći tjedan odobriti Skupština Grada Zagreba, plaćanje tog duga se odgađa do kraja sljedeće godine, a u jednom slučaju i do kraja 2020. godine. Na to će plaćati kamatu nešto više od dva posto.</p><p>Ovaj sporazum je samo primjer financijskih problema u Zagrebu. Jer Zagreb sve više produljuje rokove plaćanja, a samo od prošle godine je prenio 1,3 milijardi kuna minusa. Nisu ovo jedine obveze koje se odgađaju, jednako je svake godine sa stotinama milijuna za pročistač. Zanimljivo je da će plaćanje biti odgođeno do iza izbora u svibnju sljedeće godine. Ako se pak pogleda polugodišnje izvješće o prihodima i rashodima, stvar se čini puno boljom. Zagreb je u minusu tek 17 milijuna kuna. Ali samo zato što obveze nisu plaćene. </p>