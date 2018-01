Bandić: Kupujte karte, idemo na rukometno finale u Arenu

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je u četvrtak građanima da kupuju karte za rukomet, jer idemo na finale Europskog rukometnog prvenstva u Arenu Zagreb, naglasivši da su svi računi iz Grada i Zagrebačkog holdinga prema Ingri podmireni, a predsjednika Uprave Ingre Igora Oppenheima zamolio je da "ne prijeti praznom puškom".

"Kupujte karte, idemo na finale u Arenu. Kupujte karte, svi", izjavio je Bandić na konferenciji za novinare u zagrebačkoj Gradskoj upravi na kojoj je opovrgnuo tvrdnje iz Ingre da joj Grad i Holding duguju novac.

"Grad Zagreb i Holding nikome nisu ostali dužni, pa nisu dužni ni Ingri", istaknuo je Bandić.

Poručio je da bilo koji ultimatum ili prijetnja s bilo koje strane ili dopisivanje putem medija ili komunikacija preko medija samo šteti Gradu Zagrebu i hrvatskoj Vladi i Ingri i Laništu te je zamolio Oppenheima da to ne čini i da više ne prijeti "praznom puškom".

Zagrebački gradonačelnik je također rekao kako ne razumije čemu sve ovo, budući da se predsjednik Uprave Ingre Oppenheim obraća naciji kao da nas je netko napao; "pišu se priopćenja, od ničega se radi deva, od muhe se radi slon, što je strašno", ocijenio je.

Bandić je istaknuo da je dio Arene gradski jer plaćaju uredno i servisiraju obaveze, jer bez toga ne bi bilo Arene.

Iz Ingre su u srijedu priopćili da je nakon održanog Svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju 2009. u Areni Zagreb ostao nepodmiren dug prema Laništu d.o.o, tvrtki članici Ingra Grupe koja je izgradila Arenu Zagreb, od oko 1,5 milijuna kuna što nije želio podmiriti ni Hrvatski rukometni savez (HRS), Grad Zagreb niti Vlada RH (organizatori prvenstva), pa su prije održavanja Europskog rukometnog prvenstva zatražili od Hrvatskog rukometnog saveza da se unaprijed osiguraju ukupna potrebna sredstva za što su i dobili odgovarajuća uvjeravanja od HRS-a, kako se ne bi ponovio slučaj iz siječnja 2009.

Bandić: Zašto se unosi nemir među naše rukometaše koji imaju priliku doći u finale

Zagrebačkog gradonačelnika novinari su danas pitali o kakvim dugovima govori Oppenheim, s obzirom da su i iz Vlade rekli da su svi računi podmireni. Bandić je odgovorio protupitanjem novinarima - što misli da je 'Grad bedast na čelu s gradonačelnikom, da bi prihvatili rizik ne plaćanja Laništu i raskida ugovora i da potrošimo 114 milijuna eura. Pa nema šanse, mi svoje obaveze izvršavamo i izvršavat ćemo ubuduće', zaključio je.

A zašto se to radi uoči velikih sportskih događaja, to pitajte one koji to rade i u čijem je to interesu, poručio je Bandić.

Rekao je kako se unosi nemir među naše rukometaše koji imaju priliku sada doći u finale.

"Umjesto da se veselimo da ćemo u gradu Zagrebu i gradovima ubrati nešto novaca tih 16-17 dana praznika sporta u Hrvatskoj i da se veselimo i navijamo toj sinergiji sportskih uspjeha Hrvatske kao sportske nacije, mi radimo cirkus, da bi radili promidžbu firme, da bi prelijevali iz šupljeg u prazno, da bi prijetili praznom puškom. Nema tvrtke Laništa bez Grada i države, a ni Grada ni države bez tvrtke Lanište; mi smo spojeni zakonom spojenih posuda", rekao je Bandić.

Napomenuo je da je Arena Zagreb "formalno na tvrtci Laništu, Ingri, koja je na izdisaju". Dodao je da su krediti kod banke te da pola plaćaju bankama direktno, a pola njima.

"To je zakon spojenih posuda i umjesto da glave stisnemo skupa, radimo svoj posao i ne radimo cirkus, nekome je do cirkusa. Meni nije do cirkusa, ali na žalost moram na taj cirkus reagirati", rekao je Bandić.

Istaknuo je i da depozit od 48 milijuna kuna ujedno služi Ingri kao sredstvo osiguranja da mogu dići kredite. Naglasio je da se u Ingri mogu naplatiti danas ako je bilo što duga Grada, države, odnosno Holdinga prema njima. "Tamo postoji 48 milijuna kuna koje oni koriste i dobili su suglasnost da mogu dizati kredite ako dođu u gabulu i mogu se naplatiti svaki dan. Ja ne razumijem u čemu je problem", napomenuo je.

Na pitanje do kada postoji tehnička mogućnost da Ingra blokira igranje u Areni, Bandić je rekao kako poziva "gospodina Oppenheima da zabrani ulazak u Arenu". Podsjetio je da ga je i bivši ministar financija Ivan Šuker htio "zaustaviti u Areni" te poručio Oppenheimu da ga čeka.

"Neka me čovjek pričeka pred Arenom, da zabrani ulazak u Arenu. Evo, ja ga izazivam javno. Neka dođe baja pred Arenu i kaže - gradonačelniče ne možeš ući u Arenu", izjavio je Bandić, upitavši: "Tko je Igor Oppenheim za zatvori Arenu? Arena je onoga tko servisira obaveze, a servisira obaveze država i Grad preko Holdinga tvrtki Lanište. I onog momenta kad mi ne budemo uplaćivali, banke sjedaju za vrat. Tko će zatvoriti Arenu?".

Rekao je i da Arena nije ni Ingrina, ni Vladina, niti gradska, niti Holdingova već je de facto od banaka koje su je financirale.

Na novinarski upit je li istina da će nas Arena koštati više od 200 milijuna eura i tko će to platiti, gradonačelnik Bandić je rekao kako je svojedobno njegov prijedlog bio da zajedno s državom Arenu otkupe po cijeni od 80 milijuna eura. Međutim, kazao je, tada nije bilo pameti i sada otplaćuju anuitete onog ugovora koji je puno više nego 80 milijuna eura, negdje oko dva i pol puta više.

Bandić je naglasio kako tada nije imao nikakvog kontakta sa Zagrebačkim holdingom jer su mu ga "oteli", dodavši kako tada, na žalost, nije imao niti ikakvog kontakta s ondašnjom vladom, a da su otkupili Arenu, smatra, do ovoga ne bi došlo.