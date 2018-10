Uskok je proširio optužnicu; Bandić: Ja sam svoje rekao...

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas na zagrebačkom Županijskom sudu iznosi svoju obranu u sklopu suđenja za "aferu štandovi".

Odmah na početku izjavio je kako ostaje kod obrane koju je iznio pred Uskokom prije tri i pol godine. Sud će pregledati snimku iz Uskoka.

- Nikakav krimen nisam napravio. Postupao sam sukladno zakonu i statutu. Štoviše, zamolio sam suradnike da pored financijske pomoći, pomognemo i logistički i na to sam ponosan, izjavio je Bandić na ispitivanju u Uskoku 12. siječnja 2015.

Dodao je kako ništa nije krao ili uzeo za sebe:

- To je bilo moje diskrecijsko pravo, kao gradonačelnik mogu potpisati do milijun kuna, samo moram odgovarati za to.

Bandić se tada branio i da odluka o pokroviteljstvu ne isključuje financijsku pomoć.

U nastavku bi mogla uslijediti pitanja, ali Bandić je naglasio kako na njih neće odgovarati.

Lovrić: Nisam počinio kazneno djelo

Ivica Lovrić kaže da nije počinio kazneno djelo za koje je optužen. Dodaje i da mu je poznato kako je Bandić, sukladno svojim ovlastima, donio odluku o pokroviteljstvu.

- Uključio sam se koliko sam mogao jer sam i privatno podržavao ciljeve inicijative. Na pitanja neću odgovarati, objasnio je Lovrić.

Palac: Nisam oštetila "Tržnice"

Trećeokrivljena Zdenka Palac nije iznosila obranu pa će se pregledati snimka njezina ispitivanja u Uskoku. Bivša voditeljica zagrebačkih Tržnica rekla je u Uskoku da nije oštetila "Tržnice" za više od 100.000 kuna.

- Postupila sm ispravno jer, u konačnici, vlasnici štandova su građani Grada Zagreba. Udruzi 'U ime obitelji' poslali smo fakturu za najam štandova no nije nam plaćena, kaže Palac.

Bandića sada terete i za trgovanje utjecajem

Nakon što su saslušali obrane, zamjenik ravnateljice Uskoka Sven Mišković rekao je kako mijenjaju činjenički i pravni oblik kvalifikacije kaznenih djela. Bandića, po novoj optužnici, osim za zloporabu položaja i ovlasti, terete i za trgovanje utjecajem u odnosu na Zdenku Palić.

Lovrića, koji je otprije bio optužen za zloporabu položaja i ovlasti, sada terete i za pomaganje u tom kaznenom djecu. Palac i dalje terete za zloporabu položaja i ovlasti.

Sudac je nakon iznošenja obrana napravio stanku kako bi se optuženici i njihovi odvjetnici mogli konzultirati oko izmjena.

Završni govori održat će se u ponedjeljak u 14 sati.

'Ustupao je štandove za Markić bez naknade'

Uskok Bandića u "aferi štandovi" tereti da je s gradskim pročelnikom Ivicom Lovrićem i voditeljicom Tržnica Zagreb Zdenkom Palac udruzi U ime obitelji priskrbio nezakonitu korist od najmanje 308 tisuća kuna, ustupajući im bez naknade štandove na kojima su prikupljali potpise za referendum.

Bandić je optužen i u aferi Agram zbog sumnji da je sa svojim suradnicima nizom nezakonitosti oštetio grad kojim upravlja godinama, ali i da je neplaćanjem poreza na donacije nakon predsjedničkih izbora 2010. navodno oštetio i Državni proračun.