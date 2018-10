Bandić: Naći ćemo načina da se tim ljudima ne otpišu dugovi...

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban sazvali su konferenciju za novinare na temu Otpis duga Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga fizičkim osobama sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama.

- Mi smo socijalno najosjetljiviji grad. Ja sam tužan danas. Do 19. je da otpišemo dugove - rekao je Bandić. Napise o tome da Zagreb otpisuje nazvao je pamfletima.

- Koliko ja poznam te ljude niti jedan to neće prihvatiti. Vi pitate Bandića, što ovi koji su donijeli Zakon nisu uveli imovinski cenzus. Pod cijenu tužbe stavit ću veto na te isplate. Naći ćemo načina da se tim ljudima ne otpišu dugovi - izjavio je Bandić i dodao da je iznos dugova od 160 do 180 milijuna kuna, javlja Večernji.

Podsjetimo, stupanjem na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama 21. srpnja ove godine, Grad Zagreb je odlučio građanima čiji su računi u blokadi i pod ovrhom otpisati do 10.000 kuna dugova za komunalije. No, za opraštanje nije korišten nikakav socijalni ni imovinski cenzus, već će se dugovi opraštati svima.

Na popisu osoba kojima su oprošteni dugovi su, prema pisanju Jutarnjeg lista, bivši general Vladimir Zagorec, poduzetnik Zoran Burić, suprug ministrice vanjskih i europskih poslova, sportaši Niko Pulić, Dino Drpić, Zoran Mamić i Zvone Boban, trgovac oružjem Zvonko Zubak i vlasnik Europatradea Marijan Šarić.

- Imali smo potrebu reagirati. Već se par godina bavimo problemima blokiranih građana. Uspjeli smo riješiti par stotina ljudi koji to stvarno nisu mogli platiti. Pokušavali smo s Vladom RH da se pomogne blokiranim građanima jer broj raste - rekla je pročelnica za gospodarstvo.

- Mi nismo mogli praviti razlike između dužnika. Iako smo svjesni da se ne pomaže nekome tko ima ogromnu imovinu - kazala je.

- Naša odluka koja je otišla na Skupštinu je prošla. Ponavljam bila je fokusirana na one kojima je to bilo potrebno - rekla je pročelnica. Još uvijek nismo napravili otpise, to su tajni podaci dodala je.