Bandić tvrdi da ne ruši Divjak i da su tableti nedopustivo skupi

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić opovrgnuo je u ponedjeljak tvrdnje kako ruši ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak, poručivši kako nikoga ne ruši, ali ne može dopustiti kršenje zakona i nabavu tableta po dvostruko višim cijenama, a ustvrdio je i kako je to premijerov problem.

Tvrdi i kako ima izvanrednu suradnju s Vladom, da je najkonstruktivniji čimbenik vlasti na državnoj razini i "ne traži ni jednu fotelju".

"Netko tko je prekršio zakon ne može imati povjerenje Kluba Stranke rada i solidarnosti i očekujem da Državno odvjetništvo reagira na nabavu skupljih tableta. Nema nedodirljivih i nezamjenjivih, poručio je Bandić na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi dodajući kako je na potezu premijer Plenković.

Očekuje, kaže i da ga "optuže da širi dezinformacije ili da postupaju".

Na projektu nabave besplatnih udžbenika inzistira jer je to, kako kaže, projekt Stranke rada i solidarnosti. Premijeru je pak zahvalio jer je to prepoznao te najavio kako će za godinu-dvije sva djeca imati besplatne udžbenike.

Divjak htjela prevariti premijera i gradonačelnika

Ustvrdio je kako je ministrica htjela prevariti premijera i gradonačelnika te da to neće proći.

Bandić je podsjetio na zajedničke projekte Grada i države među kojima su besplatni udžbenici, Imunološki zavod, dječje bolnice, tračničke veze grada sa zračnom lukom, nabavu 60 niskopodnih tramvaja te nastavak pregovora kako bi se vidjelo može li se izgradnja žičare dijelom financirati iz europskih fondova.

Zagrebački mostovi su sigurni

Osvrnuo se i na stanje zagrebačkih mostova s obzirom na to da se nedavno urušio dio pješačke staze na pješačkom Savskom mostu ustvrdivši kako su zagrebački mostovi sigurni, kao i građani te dodao da će Institut građevinarstva Hrvatske (IGH) i Građevinski fakultet izraditi elaborat te će se ići u sanaciju vrijednu 23 milijuna kuna. Na novinarsku opasku kako je državni tajnik Željko Uhlir uputio inspekciju da pregleda mostove, Bandić je odgovorio: "Neka inspekcija radi svoj posao". Napomenuo je kako Uhlir kod njega ne bi mogao raditi, iako nekad je, ali da je "u Hrvatskoj to tako - izgubiš izbore i postaneš državni tajnik".

Gradonačelnik je podsjetio i kako je za njegova mandata izgrađen Domovinski most, Mosti mladosti i željeznički most su sanirani, Most slobode se sanira, te, ocijenio kako je Jadranski most u redu. Ustvrdio je i kako nema odgovornijeg od njega kada je sigurnost građana u pitanju.

Na upit o slučaju smještanja romskih obitelji u Petruševcu, Bandić je rekao kako tu nema slučaja.

Gradonačelnik nije želio komentirati sudski postupak u slučaju Agram, a o nedolasku na ročište rekao je kako brigu o tome vode njegovi odvjetnici. Poručio je da bi bio "sretan kao pajcek i malo dijete" da o tome može nešto, ali da zasad ne može najavivši da će svoju nevinost dokazati na sudu.